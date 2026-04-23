Na osnovu dosadašnjeg povećanja penzija, kao i planova države za dalje unapređenje primanja najstarijih građana, očekuje se da će prosečna penzija u Srbiji nastaviti uzlazni trend i u godinama koje dolaze. Posle poslednjih korekcija, projekcije ukazuju na to kako bi se prosečan iznos mogao kretati do 2030. godine, ukoliko se nastavi usklađivanje sa rastom zarada i opštim ekonomskim kretanjima. U nastavku je prikazan okvirni pregled prosečnih penzija po godinama, zasnovan na trenutno dostupnim podacima i procenama budućih kretanja.



Penzioneri u Srbiji uskoro bi mogli da dobiju značajno povećanje primanja, a najnovije projekcije pokazuju da bi ukupan rast u narednom periodu mogao dostići i do oko 200 evra, u skladu sa dugoročnim ekonomskim planovima države.



Prema najavljenim planovima razvoja do 2030. godine, cilj je da prosečna penzija u Srbiji dostigne oko 750 evra, dok bi prosečne plate mogle da porastu i do 1.700 evra, što ukazuje na nastavak trenda rasta životnog standarda.



Kada stiže novo povećanje penzija



Kako su najavili nadležni, povećanja će se realizovati postepeno, u skladu sa ekonomskim rastom i budžetskim mogućnostima države. Već početkom 2026. godine penzije su povećane za više hiljada dinara, a očekuje se da se taj trend nastavi i u narednim mesecima.



Predstavnici vlasti ističu da će povećanje obuhvatiti sve penzionere, ali da će poseban fokus biti na onima sa najnižim primanjima, kako bi se smanjile razlike i obezbedila veća sigurnost za najstarije građane.



Poseban plan za najniže penzije



Jedan od ključnih ciljeva jeste dodatna podrška penzionerima sa primanjima ispod 40.000 do 45.000 dinara. Država razmatra modele koji bi omogućili dodatna povećanja ili posebne isplate upravo za ovu grupu, kako bi se poboljšao njihov standard i kvalitet života, piše Srbija Danas.



Dugoročni plan - veće penzije svake godine



Prema projekcijama, rast penzija u Srbiji neće biti jednokratan, već deo šire strategije koja podrazumeva kontinuirano povećanje primanja u narednim godinama.



Ako se trenutni trend nastavi, prosečna penzija bi do kraja decenije mogla značajno da poraste, čime bi se dodatno ojačala kupovna moć penzionera i stabilnost finansijskog sistema.



