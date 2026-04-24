Kompanija je prikazala modele V4 Flash i V4 Pro, koji donose napredak u programiranju, rezonovanju i tzv. agentskim zadacima, uz unapređenu arhitekturu i optimizaciju, kao i podršku za kontekst od čak milion tokena, što omogućava obradu velikih baza koda ili dugih dokumenata u jednom upitu.



Dip sik navodi da je dostupnost V4 Pro modela za sada ograničena zbog nedostatka računarskih resursa, ali očekuje pad cena nakon što tokom druge polovine godine budu pokrenuti novi klasteri zasnovani na čipovima kompanije Huavej.



Kompanija tvrdi da novi sistem u pojedinim testovima nadmašuje i modele poput GPT-5.2 firme Open AI, ali priznaje da i dalje zaostaje nekoliko meseci za najnaprednijim rešenjima na tržištu.



Ključna strategija Dip sika nije samo povećanje performansi, već i drastično smanjenje troškova razvoja, što dodatno pojačava pritisak na globalne konkurente i menja dinamiku ulaganja u veštačku inteligenciju, piše Blic.



Kineska firma je u januaru prošle godine predstavila AI model R1, koji je na neko vreme oborio akcije američkih tehnoloških kompanija, pošto nudi performanse uporedive sa najnaprednijim sistemima uz znatno niže troškove razvoja.



