Rastuća primena veštačke inteligencije (AI) u poslovnom svetu izaziva sve veću zabrinutost među radnicima koji strahuju da bi upravo oni mogli postati suvišni.

Mnogi zaposleni, kako navode stručnjaci, imaju osećaj da kroz svakodnevni rad zapravo "obučavaju" sisteme koji bi jednog dana mogli da ih zamene.

Erin Mekgof, osnivačica platforme za karijerno obrazovanje AdviceWithErin, kaže da sve češće čuje takve komentare od radnika koji veruju da AI ugrožava njihova radna mesta. Prema njenim rečima, anksioznost je posebno izražena u sektorima gde se automatizacija brzo razvija.

Statistike potvrđuju nesigurnost

Istraživanja pokazuju da oko 30 odsto Amerikanaca veruje da bi njihova zanimanja mogla postati zastarela zbog veštačke inteligencije. Istovremeno, deo studenata već menja obrazovne pravce kako bi se prilagodio promenama na tržištu rada.

Kompanije širom sveta ulažu milijarde u razvoj AI tehnologija sa ciljem povećanja efikasnosti i smanjenja troškova. U pojedinim slučajevima već se govori o zameni zaposlenih sistemima veštačke inteligencije, što dodatno pojačava strah od gubitka radnih mesta i pritiska na plate.

Nova radna realnost

U nekim kompanijama već se uvode tzv. "digitalni zaposleni" koji obavljaju rutinske zadatke. Banka BNY, na primer, navodi da je cilj ovih sistema rasterećenje ljudskih radnika i njihovo usmeravanje na složenije poslove, a ne potpuna zamena.

Međutim, sama pojava ovakvih sistema dodatno podstiče rasprave o budućnosti zapošljavanja i ulozi čoveka u radnim procesima.

Stručnjaci - AI nije glavni uzrok otpuštanja

Analitičari iz Forrester Research ističu da se deo otpuštanja koji se pripisuje veštačkoj inteligenciji zapravo može objasniti drugim faktorima - poput prekomernog zapošljavanja tokom pandemije, ekonomskih neizvesnosti i rasta kamatnih stopa.

Prema njihovim rečima, priča o masovnoj zameni radnika AI tehnologijom često je preuveličana.

Kako poslodavci uvode AI u rad

Stručnjaci naglašavaju da je ključ u načinu na koji se veštačka inteligencija uvodi u radno okruženje. Poslodavci, kažu oni, moraju jasno da komuniciraju da je cilj AI da pomogne radnicima, a ne da ih zameni.

U nekim firmama zaposleni čak aktivno učestvuju u obuci sistema, kroz označavanje podataka i davanje povratnih informacija. Time se, prema mišljenju stručnjaka, AI razvija kao alat koji dopunjuje ljudski rad.

AI kao pomoć, ne potpuna zamena

Uprkos zabrinutosti, deo analitičara iz "Business Insider" navodi da trenutno ne postoji realan scenario "jedan za jedan" zamene radnika veštačkom inteligencijom. Razlog je to što većina poslova uključuje složene zadatke, procene i donošenje odluka koje AI još uvek ne može u potpunosti da obavi.

Stručnjaci iz Forrester Research dodaju da će u narednim godinama veštačka inteligencija pre dopunjavati ljudski rad nego ga zamenjivati, iako će se struktura poslova postepeno menjati.

Ipak, strahovi među radnicima ne nestaju. Mnogi ističu da, iako AI može da pomogne u radu, i dalje ne može da zameni ljudsku kreativnost, procenu i prilagodljivost u složenim situacijama.

