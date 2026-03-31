Pretplata nazvana Instagram plus uvodi dodatne funkcije za korisnike koji su spremni da plate za naprednije opcije, fokusirane na privatnost i kontrolu sadržaja, prenosi Teh kranč.

Korisnici mogu da pregledaju "stori" objave bez toga da autor vidi da su ih pogledali, kao i da vide koliko puta je njihova sopstvena objava ponovo pregledana.

Pored toga, korisnici Instagram plus će moći da prave više različitih grupa pratilaca i da sami biraju ko će videti koju "stori" objavu, umesto da imaju samo jednu listu.

Kako se navodi, "stori" će moći da traje duže - do 48 sati - a jednom nedeljno može da se dodatno istakne kako bi ga videlo više ljudi.

Pretplata donosi i neke manje funkcije, poput posebnog "superlajk" efekta i opcije da lakše proverite da li je određena osoba pogledala vaš "stori".

Meta nije zvanično objavila u kojim zemljama se test sprovodi, ali prema navodima korisnika, funkcija je dostupna u Meksiku, Japanu i na Filipinima.

Cena pretplate na Instagram plus varira po tržištu i kreće se od oko jednog do dva dolara mesečno.

