Vest o njegovoj smrti objavljena je na društvenim mrežama, a potvrdila ju je portparolka kompanije Mobius Investments, Kajli Vong.

"Dr Mark Mobius, poznati investitor i pionir ulaganja na tržištima u razvoju, preminuo je 15. aprila 2026. godine u 89. godini života", navela je Vong u objavi na njegovom LinkedIn profilu.

Od Njujorka do svetskih tržišta

Mark Mobius rođen je u Hempstedu, u saveznoj državi Njujork, u porodici nemačko-portorikanskih korena.

Diplomirao je na Boston University, a doktorirao na MIT, jednom od najprestižnijih univerziteta na svetu.

Tokom obrazovanja i karijere dodatno se usavršavao na američkim i japanskim univerzitetima, što mu je omogućilo duboko razumevanje globalnih tržišta.

Pionir ulaganja na tržištima u razvoju

Mobius je bio među prvim investitorima koji su prepoznali potencijal tržišta u razvoju, u vreme kada su ih veliki globalni investitori uglavnom zanemarivali.

Ključni trenutak u njegovoj karijeri dogodio se 1987. godine, kada se pridružio kompaniji Franklin Templeton i osnovao jedan od prvih fondova fokusiranih na ova tržišta.

Pod njegovim vođstvom, fond je narastao sa početnih 100 miliona dolara na više od 40 milijardi dolara imovine.

Investitor koji je putovao svetom

Mobius je bio poznat po jedinstvenom pristupu investiranju – oslanjao se na lična iskustva i neposredna istraživanja tržišta.

Tokom karijere posetio je čak 112 zemalja, tragajući za kompanijama sa velikim potencijalom rasta.

Nasleđe koje ostaje

I nakon penzionisanja, ostao je aktivan u svetu finansija, upravljajući fondom i pišući knjige o investiranju, prenosi Blic/businessinsider.com.pl.

Njegov rad inspirisao je generacije investitora širom sveta i učvrstio njegov status jednog od najuticajnijih ljudi u finansijskoj industriji.

