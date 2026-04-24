Jedan od najtraženijih majstora danas je keramičar. Za njegove usluge često je potrebno najaviti se i do dva meseca unapred.



Pre tri godine cena postavljanja pločica iznosila je oko 20 evra po kvadratnom metru (otprilike 150 kuna), dok se danas retko može naći ispod 30 evra po kvadratu.



Generalno, cene rada majstora (“ruke”) porasle su između 10 i 20 procenata.



Kompletna adaptacija kupatila predstavlja jedan od većih troškova za domaćinstva. Prosečna cena dostiže oko 880 evra po kvadratnom metru, što uključuje rušenje starog kupatila, postavljanje novih pločica i sanitarija, kao i zamenu instalacija.



Raste broj zaposlenih u sektoru



Sličan trend rasta vidljiv je i kod drugih zanatskih usluga: kuhinja po meri košta oko 750 evra po dužnom metru, zamena električnih instalacija oko 25 evra po kvadratu, molerski radovi oko 5 evra po kvadratu, dok zamena vodovodnih instalacija dostiže približno 56 evra po kvadratnom metru.



Uprkos rastu cena, sektor beleži i pozitivan trend u zapošljavanju. Dok je pre šest godina u građevini bilo zaposleno oko 94 hiljade radnika, 2026. godine taj broj je porastao na 127 hiljada. Jedan od razloga je upravo smanjen odliv radnika u inostranstvo, budući da su plate i uslovi rada u Hrvatskoj postali konkurentniji, piše Tportal.



Ipak, povećana potražnja za radovima, posebno u segmentu renoviranja i adaptacija, i dalje prevazilazi ponudu, što održava cene na visokom nivou i produžava rokove čekanja. Građani koji planiraju radove zato moraju računati na veći budžet i pravovremenu organizaciju kako bi obezbedili dostupnost majstora.



