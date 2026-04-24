Evropska komisija priprema revoluciju na benzinskim stanicama širom Evropske unije.

EK, koju predvodi Ursula fon der Lajen, razmatra uvođenje jeftinijeg goriva E20 kako bi se borila protiv energetske krize izazvane ratom na Bliskom istoku, ekskluzivno je danas objavio nemački Bild.de.

Reč je o gorivu koje sadrži 20 odsto bioetanola. Preduslov za njegovo lansiranje na evropsko tržište je promena Direktive EU o kvalitetu goriva.

Tri poslanika nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u Evropskom parlamentu, stručnjaci za energetiku, klimu i transport, dobili su pismo od predsednika Komisije, u koje je Bild imao uvid.

Fon der Lajen piše poslanicima Evropskog parlamenta Peteru Lizeu (60), Jensu Gizekeu (54) i Norbertu Linsu (48), koji dugo zagovaraju E20:

"Prema važećim propisima, maksimalno dozvoljeni sadržaj etanola u benzinu je 10 procenata (E10). Komisija potvrđuje ulogu koju mešavine biogoriva sa većim sadržajem mogu igrati u dekarbonizaciji postojećih voznih parkova. Kao deo pregleda okvira politike goriva, Komisija će razmotriti odobravanje viših nivoa etanola (E20), uzimajući u obzir posebno sva potencijalna pitanja vezana za pogodnost postojećih motora vozila za ovo gorivo i potrebu za podsticanjem ulaganja u napredna biogoriva".

Ovo je prekretnica i jeftinije gorivo bi sada moglo biti uvedeno širom Evrope, piše Bild. Unutar grupe Evropske narodne partije (EPP), ovo se slavi kao proboj.

"Biogoriva su ključ za smanjenje troškova goriva. Ovo se dešava odmah i bez nove infrastrukture. Održiva biogoriva su neophodan alat za brzu i društveno odgovornu dekarbonizaciju transportnog sektora", rekao je stručnjak za klimatsku politiku Peter Lize za Bild.

Za automobilsku industriju i potrošače, E20 je rešenje koje već danas funkcioniše.

Proizvođači poput BMV-a, Folksvagena i Mercedesa odobrili su E20 za novije motore“, rekao je za Bild Jens Gizeke (CDU), portparol EPP grupe za transportnu politiku.

Trenutna energetska kriza pokrenula je diskusije na mnogim nivoima o boljoj upotrebi biogoriva. To uključuje ne samo premium benzin već i dizel.

Ulje uljane repice, posebno, dolazi u fokus kao alternativno i domaće proizvedeno gorivo.

Prema rečima stručnjaka koje citira "Frankfurter algemajne cajtung", ulje uljane repice je gotovo istog kvaliteta kao dizel. Iako ulje uljane repice ima nešto niži energetski sadržaj po litru od dizela, njegova veća gustina ga čini gotovo istim.

"Domaći bioetanol stvara dodatnu vrednost na selu i jača sigurnost snabdevanja u Evropi", rekao je Norbert Lins (CDU), zamenik predsednika Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj.

