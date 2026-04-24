Mnogi razmišljaju o preseljenju u ovu alpsku zemlju u potrazi za boljim životnim standardom, a interesovanje dodatno podstiče činjenica da se poslovi mogu relativno brzo pronaći u mnogim sektorima.

Prema podacima koje je objavio Biznis insajder, prosečna godišnja bruto plata za puno radno vreme je oko 78.000 švajcarskih franaka, odnosno približno 83.000 evra.

Visoka produktivnost, koja je među najvišim u zemljama OECD-a, zasniva se na dobro obrazovanoj i kvalifikovanoj radnoj snazi. U sektorima kao što su finansije, IT, inženjerstvo i medicina, plate su još veće, krećući se između 90.000 i 140.000 evra godišnje.

Trenutno su radnici najtraženiji u zdravstvu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, građevinarstvu, transportu i logistici. Posebno su traženi fizički radnici, IT stručnjaci i medicinske sestre, a u mnogim slučajevima zaposlenje je moguće gotovo odmah.

Ko ima najveću platu?

Najviše plate su koncentrisane u većim ekonomskim centrima.

Područje oko Ciriha okuplja brojne međunarodne kompanije, a sam grad generiše značajan deo prihoda finansijskog sektora.

Lucern se ističe po razvijenom tehnološkom sektoru i startapovima, dok je Ženeva jedan od svetskih diplomatskih centara, sa brojnim međunarodnim organizacijama, ambasadama i stranim kompanijama.

Pošto lokalno stanovništvo ne može da zadovolji potrebe tržišta rada, Švajcarska se u velikoj meri oslanja na dolazak kvalifikovanih stranih radnika.

Procenjuje se da svaka treća kompanija ima manjak zaposlenih, dok se u velikim kompanijama taj udeo penje na polovinu.

Upravo zato poslodavci nude veoma konkurentne uslove, a gradovi poput Ciriha, Ženeve i Bazela su među onima sa najvećim prihodima na svetu.

Zanimljivo je da mogućnosti postoje ne samo za visokoobrazovane stručnjake, već i za radnike različitih profila, piše Dnevno.hr

"Najvažnije je dobro obrazovanje. Svako ko je spreman da radi može dobro da zaradi za život", kaže Matijas Esterman, Nemac koji se preselio u Švajcarsku pre tri decenije.

Uslovi rada

Radna nedelja obično traje između 38,5 i 42,5 sati, a pravila o radnom vremenu i praznicima se strogo poštuju.

Međutim, visoke plate prate i visoki troškovi života. Kirija, zdravstveno osiguranje i dnevni troškovi su znatno skuplji nego u mnogim drugim evropskim zemljama, ali je odnos prihoda i troškova i dalje povoljan za većinu zaposlenih.

Na primer, cena karte za bioskop je oko 20 franaka (21 evro), obrok u restoranu oko 25 franaka (27 evra), dok mesečna članarina u teretani košta oko 85 franaka (90 evra).

Iznajmljivanje dvosobnog stana u centru Ciriha počinje od oko 2.000 franaka, u Ženevi od 1.200, a u Bazelu od oko 1.000 franaka.

Pored finansijskih prednosti, Švajcarska nudi i visok nivo sigurnosti, visok životni standard i stabilnu ekonomiju, što je čini privlačnom i za porodice i za one koji traže dugoročnu karijeru u inostranstvu.

