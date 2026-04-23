Alabar je, na ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao da je investicijom u Beograd na vodi kreirano više od 10.000 radnih mesta.



On je dodao da su ta radna mesta dobro plaćena, i naveo da je razvoj projekta Beograda na vodi doveo i do otvaranja više od 800 novih firmi.



Alabar je izrazio zahvalnost predsedniku Vučiću na njegovoj viziji i poverenju i rekao da je prvobitni plan bio da se u projekat investira 2,5 milijardi evra.



"Neki ljudi su verovali u nas, neki nisu, ali pogledajte gde smo sada - na skoro 5,5 milijardi evra investicija. A šta taj broj znači? To znači da su stvari krenule mnogo bolje nego što smo mislili u početku", istakao je Alabar.



On je naveo da su efekti investicije u Beograd na vodi na celokupnu ekonomiju Srbije tri puta veći i da su kreirali 15 do 16 milijardi evra vrednosti.



Alabar je izjavio da izgradnja znamenitosti kakva je Kula Beograd uvećava vrednost svakog stana ili kuće u Srbiji.



"Uveravam vas u to. A šta to znači? Znači da se bogatstvo svake porodice uvećava", istakao je Alabar.



On je rekao da zahvaljujući Beogradu na vodi kompanija Igl Hils postaje poznata u Evropi.



"Toga ne bi bilo da nije Beograda i Beograđana, srpskog naroda i njihove ljubavi prema životu, napretku", istakao je Alabar.



Alabar i Vučić svečano su otvorili vidikovac na Kuli Beograd pritiskom na taster koji je spustio zavese čime se otvorio pogled sa 41. sprata na ceo grad.



Specijalni liftovi direktno iz tržnog centra Galerija vodiće posetioce do vidikovca koji nudi potpunu panoramu od 360 stepeni i autentičan doživljaj metropole iz ptičje perspektive.



Vrh Kule Beograd postaje nova turistička atrakcija prestonice otvaranjem "Belgrade 360 Deck". Reč je o najvišoj tački u gradu, smeštenoj na 168 metara visine u okviru kompleksa Beograd na vodi, piše Tanjug.



Vrata vidikovca biće otvorena svakog dana od 10 do 22 časa, a gostima su na usluzi dvogledi za detaljno istraživanje, suvenirnica i kafeterija sa jedinstvenim pogledom.



Kula Beograd, 42-spratni soliter, visine 168 metara, u okviru projekta Beograd na vodi u Beogradu, na nasipu reke reke Save, najviša je zgrada u bivšoj Jugoslaviji.



