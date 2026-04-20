Kako se navodi, incident je otkriven 15. aprila, a slučaj je prijavljen pariskom javnom tužiocu radi pokretanja istrage, prenela je televizija BFM, prenosi Tanjug.



Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da se pogođenim korisnicima trenutno šalju informacije o tome koji lični podaci su hakovani.



Jedan forum koji se bavi sajber kriminalom tvrdi da je dobio podatke 19 miliona ljudi i da ih nudi na prodaju, a izvor blizak istrazi je izjavio da ta cifra još nije potvrđena, ali je priznao da je curenje informacija obuhvatilo značajan broj korisnika.



Agencija ANTS, osnovana 2007. godine, nadležna je za pomoć korisnicima u njihovim zahtevima za zvanična dokumenta i izdavanje različitih dokumenata, počev od elektronskih i biometrijskih pasoša, nacionalnih ličnih karata, pa do dozvola za boravak i vozačkih dozvola.



Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, tehničke istrage, koje su pokrenute čim je incident otkriven, sprovode timovi ANTS, kao i relevantne službe kako bi precizno utvrdili poreklo i razmere incidenta.



Ministarstvo je, takođe, potvrdilo da su pojačane mere bezbednosti kako bi se osigurao kontinuitet usluga na portalima i zaštita podataka.



