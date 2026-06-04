"Imala sam veoma dobar sastanak sa gospodinom Milerom, prvim čovekom Gasproma, gde smo pričali o nastavku saradnje na sigurnim isporukama gasa za Srbiju i potvrđeno je dodatno snabdevanje gasom, odnosno produžetak za još tri meseca nakon 30. juna. To je važno za našu zemlju, za naše građane, za našu privredu, jer su to stabilne isporuke, cenovno izuzetno povoljne, ali i zbog fleksibilnosti i zbog količina koje one nose", rekla je Đedović Handanović, preneo je Tanjug.



Dodala je da je sa Milerom razgovarala i o radovima na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor, čiji će kapacitet biti povećan sa 450 na 750 miliona kubnih metara.



"Veoma važna tema za nas je i Naftna industrija Srbije, problemi s kojima se suočavamo već 18 meseci, gde Srbija ništa nije uradila niti doprinela da se te sankcije uvedu, i zbog toga naši građani ne smeju da trpe, ne smeju da pate i da se mora naći održivo rešenje, a koje mora biti prihvatljivo za američku administraciju", rekla je Đedović Handanović.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.