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Mnogi prave istu grešku u Nemačkoj - jedna odluka može ugroziti vaš ostanak

Mnogi građani Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regiona odlaze u Nemačku. Međutim, život u novoj zemlji često donosi i brojne izazove - od administracije i jezika do prilagođavanja novoj sredini.

Autor:  Dubravka Jovanović
04.06.2026.12:04
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Mnogi prave istu grešku u Nemačkoj - jedna odluka može ugroziti vaš ostanak
Foto: Shutterstock | Shuterstock
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Jedna žena iz Bosne i Hercegovine upravo zbog ličnih problema našla se pred teškom odlukom. Razmišljala je da prekine kurs nemačkog jezika koji pohađa u Nemačkoj, ali ju je zabrinulo jedno pitanje - da li bi to moglo da ugrozi njen boravak i vizu?

Svoje iskustvo podelila je u popularnoj Fejsbuk grupi "Balkanci u Nemačkoj", a odgovori koje je dobila privukli su veliku pažnju.

"Osećam se preopterećeno, ne znam da li smem da napravim pauzu"

Kako je objasnila, u Nemačku je stigla iz Bosne i Hercegovine i ubrzo započela kurs nemačkog jezika, piše Dnevno.

Međutim, zbog teške privatne situacije i velikog psihičkog opterećenja počela je da razmišlja o tome da napravi pauzu.

"Došla sam u Nemačku iz Bosne i krenula na kurs nemačkog jezika, ali sam trenutno u jednoj težoj privatnoj situaciji i osećam se jako preopterećeno. Razmišljam da napravim pauzu na kursu. Brine me da li prekid može da utiče na produženje boravka ili vize", napisala je ona.

Njena dilema nije usamljen slučaj. Mnogi ljudi koji se dosele u Nemačku suočavaju se sa pritiskom da istovremeno pronađu posao, nauče jezik, reše administrativne obaveze i prilagode se potpuno novom okruženju.

Ljudi upozoravaju: Ako je kurs obavezan, ne sme da se ignoriše

U komentarima su se javili brojni članovi grupe koji već godinama žive u Nemačkoj.

Mnogi su joj savetovali da ne odustaje od kursa, čak i kada prolazi kroz težak period.

"Nemoj da prekidaš, zbog sebe je najbolje da izdržiš", napisao je jedan korisnik.

Drugi je podelio lično iskustvo:

"I ja sam tokom kursa prolazio kroz veoma težak životni period. Hteo sam da odustanem, ali sam ipak nastavio. Danas mislim da mi je upravo završetak kursa pomogao da se izvučem iz problema i krenem dalje."

Posebnu pažnju privukli su komentari ljudi koji su upozorili da mnogo zavisi od toga da li je integracioni kurs određen kao obavezan.

"Ako si dobila obavezu da ideš na integracioni kurs, moraš redovno da ga pohađaš. Škola prijavljuje veći broj neopravdanih izostanaka, a onda mogu da nastanu problemi sa administracijom", upozorio je jedan član grupe.

Pauza je moguća, ali uz dogovor

Ipak, iskustva pokazuju da u određenim situacijama pauza nije problem, pod uslovom da se sve prijavi na vreme.

"Ja sam pravio pauzu kada sam išao na godišnji odmor. Obavestio sam školu i kasnije nastavio sa drugom grupom. Nije bilo nikakvih problema", napisao je jedan od korisnika.

To je ohrabrilo mnoge koji se nalaze u sličnoj situaciji, posebno one koji zbog zdravstvenih, porodičnih ili poslovnih razloga ne mogu redovno da prisustvuju nastavi.

Zašto je integracioni kurs toliko važan?

U Nemačkoj integracione kurseve organizuje Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Njihov cilj nije samo učenje jezika. Polaznici kroz program upoznaju i nemački pravni sistem, kulturu, društvo i svakodnevni život.

Kurs se uglavnom sastoji od 600 časova jezika i dodatnih 100 časova integracionog programa, a cilj je da polaznici dostignu nivo znanja B1.

Za mnoge ljude sa Balkana upravo je poznavanje jezika prvi korak ka boljem poslu, većoj plati i lakšem snalaženju u svakodnevnom životu.

Jedna odluka može da utiče na budućnost

Stručnjaci ističu da prekid kursa ne znači automatski problem sa vizom, ali da sve zavisi od vrste boravišne dozvole i obaveza koje je osoba dobila od nemačkih institucija.

Zbog toga je najvažnije da se svaka pauza unapred prijavi školi i, po potrebi, nadležnoj kancelariji za strance.

Mnogi ljudi koji su prošli isti put poručuju da je upravo u najtežim trenucima važno ne donositi ishitrene odluke.

Jer, kako kažu oni koji su godinama u Nemačkoj, kurs nemačkog jezika nije samo još jedna administrativna obaveza – za mnoge je to prvi korak ka stabilnijem životu, boljem poslu i sigurnijoj budućnosti.

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Nemačka viza kurs jezika

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