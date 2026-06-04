Eskalacija sukoba oborila azijska tržišta - nafta ostaje blizu 100 dolara

Dodatnu nervozu na tržištima izazvali su najnoviji bezbednosni incidenti u regionu Persijskog zaliva. Iran je rano u sredu izveo napad na Međunarodni aerodrom u Kuvajtu, dok je američka Centralna komanda prethodno saopštila da je oborila više iranskih balističkih raketa i dronova, nakon čega su izvedeni i „samoodbrambeni napadi“ na ostrvo Kešm.

U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je u intervjuu za CNBC da su i Izrael i Sjedinjene Države spremni na nove vojne akcije ukoliko to bude potrebno.

"Izrael je spreman i američke snage su spremne. Mislim da Iran treba to da uzme u obzir. Mislim da oni to uzimaju u obzir, ali se igraju vatrom", rekao je Netanjahu.

Nafta ostaje visoko

Geopolitičke tenzije nastavile su da podržavaju rast cena energenata. Američka nafta WTI skočila je u sredu više od dva odsto i dostigla 96,02 dolara po barelu, dok je Brent, međunarodna referentna cena sirove nafte, porastao na 97,81 dolar. Tokom jutarnjeg trgovanja u četvrtak obe vrste nafte zabeležile su blagi pad od oko jedan odsto.

Pad većine berzanskih indeksa

Najveći gubitak među vodećim azijskim tržištima zabeležio je Japan. Indeks Nikkei 225 oslabio je 1,77 odsto nakon što je dan ranije dostigao rekordni nivo, dok je širi Topix pao 1,33 odsto.

Dodatni pritisak na japansko tržište izazvale su akcije kompanije SoftBank Group, koje su potonule više od 11 odsto nakon objave da je kompanija prodala 3,25 odsto udela u indijskom proizvođaču naočara Lenskart Solutions.

Južnokorejski Kospi pao je 1,24 odsto, dok je tehnološki orijentisani Kosdak, nakon nastavka trgovanja posle praznika, porastao 2,61 odsto.

Australijski S&P/ASX 200 izgubio je 1,30 odsto, kineski CSI 300 oslabio je 0,58 odsto, dok je hongkonški Hang Seng pao 1,49 procenata.

Pad je zabeležen i na indijskim tržištima, pa je Nifty 50 skliznuo 0,30 odsto, dok je Sensex izgubio 0,33 procenta.

Rastuće geopolitičke tenzije i visoke cene nafte ostaju ključni faktori koje investitori trenutno prate, jer bi svaki novi sukob na Bliskom istoku mogao dodatno da uzdrma globalna finansijska tržišta.

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