Kako je navedeno, index BELEX15 je u maju zabeležio rast od 0,32 odsto, dok se BELEXline smanjio za 0,32 odsto, prenosi je Tanjug.



Ukupan ostvareni promet u maju na Beogradskoj berzi iznosio je nešto preko 11,2 miliona evra od čega se 97 odsto odnosilo na državne obveznice.



U prometu akcijama, najviše se trgovalo vlasničkim hartijama izdavaoca Dunav Osiguranje iz Beograda i to u ukupnom iznosu 12 miliona dinara uz pad cene od 2,16 odsto.



Dodaje se da su krhko primirje i slab napredak ka postizanju dugoročnog i održivog sporazuma zaraćenih strana na bliskom istoku, držali geopolitičke tenzije na visokom nivou.



Cena nafte je tokom maja oscilirala između 90 i 110 dolara za barel, te su i projekcije globalne inflacije za 2026. korigovane naviše, a prognoze za globalni privredni rast su dodatno smanjene.



Veoma dobri kvartalni poslovni rezultati američkih kompanija pogurali su tržište akcija do novih istorijski maksimalnih vrednosti i u mesecu u kom je više od 80 odsto kompanija u indeksu S&P 500 prijavilo kvartalne profite iznad očekivanja analitičara, indeks S&P 500 je zabeležio rast od 5,15 odsto, a Nasdaq 8,35 odsto.



Ističu i da glavne zasluge za ovaj skok imaju sektori koji izvlače najviše koristi od nagle potražnje za AI infrastrukturom, poput memorijskih čipova i poluprovodnika.



Federalne rezerve i ECB nisu imale sednice u maju, a na narednim u junu trenutna očekivanja su za minimalno povećanje kamate od strane ECB.



U saopštenju se navodi i da je Izvršni odbor Narodne Banke Srbije (NBS) u maju zadržao referentnu kamatu na 5,75 odsto uz obrazloženje da rastuća globalna neizvesnost i zavisnost naše privrede od izvoza proizvoda i uvoza kapitala nalaže oprezan pristup u vođenju monetarne politike.



Podseća se i da je međugodišnja inflacija u aprilu je iznosila 3,3 odsto.



Kako se dodaje i američka agencija OFAC je produžila licencu Naftoj industriji Srbije (NIS) za poslovanje do 16. juna a rok za finalizaciju ugovora o prodaji većinskog paketa akcija do 6. juna, a ukoliko se realizuje promena vlasništva u ovoj kompaniji u datom roku uz saglasnost OFAC, moguće je uskoro ukidanje suspenzije trgovanja akcijama, što bi doprinelo većem prometu na beogradskoj berzi.



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