Poslednja tri meseca bila su noćna mora za globalni brodarski promet, sa Ormuskim moreuzom uglavnom zatvorenim za komercijalni saobraćaj i pretnjama novih napada na brodove u Crvenom moru.

Sada se sprema treća kriza - povratak somalijskih pirata. Čak i pre najnovijih eskalacija između SAD, Izraela i Irana, oko polovine brodova koji su išli iz Azije i Zaliva u Evropu zaobilazilo je Crveno more i Suecki kanal zbog ranijih napada Huta koje podržava Iran.

Suočene sa pretnjom napada oko Bab el Mandebskog moreuza, uskog grla između Crvenog mora i Adenskog zaliva, velike brodarske kompanije su se odlučile za dugačak zaobilazni put oko južne Afrike. Ova zaobilaznica dodaje putovanju dve do tri nedelje i hiljade nautičkih milja, vodeći brodove direktno uz obalu Somalije - istih voda gde su somalijski pirati vodili višegodišnju kampanju otmica koja je dostigla vrhunac 2011. godine.

Od tada su prijavljeni samo sporadični incidenti. Uznemirujući povratak pirata U tom delu mora, piraterija se sada vraća, sa tri broda oteta kod Somalije i obližnjeg Jemena samo u poslednjih nekoliko nedelja.

Prema podacima od 8. maja 2026. godine, tankeri "Honour 25" i "Eureka", kao i teretni brod "Sward", i dalje su pod kontrolom pirata.

Stručnjaci veruju da organizovane kriminalne grupe u Somaliji koriste rat u Iranu kao priliku za otmice, jer su međunarodne pomorske patrole, prvi put raspoređene 2008. godine, sada preopterećene događajima oko Ormuza i Crvenog mora.

Tim Voker, viši istraživač za transnacionalne pretnje i organizovani kriminal u Institutu za bezbednosne studije u Južnoj Africi, kaže da pirati sada vide manje prepreka duž somalijske obale duge 3.300 kilometara, koja je najduža na svetu. kontinentalna Afrika.

"Neke grupe, organizovane od strane... piratskih 'kraljeva', sada traže priliku da zauzmu plovila i drže posadu kao taoce radi otkupa - ponekad tražeći velike sume za njihov bezbedan povratak", rekao je Voker za DW.

Operacija Atalanta Evropske unije, pomorska misija zadužena za zaštitu brodova kod Somalije, održava stalno prisustvo u zapadnom Indijskom okeanu, ali ne prati svaki brod i odgovorna je za patroliranje ogromnim područjima.

Dobro finansirani i dobro opremljeni pirati

Prema podacima kompanije za pomorske podatke Lojds List Intelidžens, postoje najmanje dve aktivne piratske grupe, prvenstveno sa sedištem u Puntlandu, poluautonomnom regionu na severoistoku Somalije. Čini se da su veoma dobro opremljeni.

Pirati su zaplenili velike tradicionalne brodove poznate kao "dou" (dhou) - koji se koriste za ribolov i lokalnu trgovinu - i pretvorili ih u svoje matične brodove. To im omogućava da prošire svoj domet i ostanu na moru nedeljama pre nego što budu korišćeni kao platforme za napad na komercijalne brodove.

"Neke od najnovijih otmica uključivale su velike brodove 'dou', kojima su potrebni navigacioni sistemi, oružje i oprema za ukrcavanje", rekao je za DW Troels Burčal Heningsen, vanredni profesor na Danskom institutu za strategiju i ratne studije.

Dalji rast troškova transporta Lideri u brodarskoj industriji upozoravaju da bi svaki veći povratak pirateriji mogao dodatno povećati troškove i poremetiti globalnu trgovinu.

Sukobi na Bliskom istoku već su povećali premije osiguranja, dodajući oko milion dolara troškova goriva po putovanju. Na vrhuncu prethodne piratske krize 2011. godine, ekonomska šteta od otmica procenjena je na oko sedam milijardi dolara godišnje.

To je uključivalo troškove vojnih operacija, preusmeravanja brodova, bržu plovidbu, dodatnu bezbednosnu opremu i naoružane straže na brodovima. Smanjenje sredstava za razvoj Somalije Nije samo rat u Iranu pomogao piratima - promena politike Vašingtona prema istočnoj Africi takođe je igrala ulogu.

Godinama su SAD finansirale razvojne projekte u Somaliji kako bi smanjile siromaštvo i sprečile mlade ljude da se pridruže piratima. Međutim, pod Trampovom administracijom, skoro sva razvojna pomoć koja nije vezana za bezbednost je obustavljena. Vašington se umesto toga fokusirao na direktne antiterorističke operacije protiv grupe Al-Šabab.

"Kada smanjite ove resurse, obaveštajna mreža i pomorske patrole nemaju isti kapacitet za rad", komentarisao je Burčal Heningsen.

Pomorske organizacije su u međuvremenu savetovale brodarskim kompanijama da izbegavaju somalijske teritorijalne vode. Takođe ističu da je raspoređivanje naoružanih stražara na brodovima veoma efikasno:

"Nikada nije bilo uspešne otmice broda u blizini Somalije koji je imao naoružanog stražara na brodu", dodao je Heningsen.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.