Prema preliminarnim podacima, iznos štete iznosi 1,6 miliona evra, piše Ärileht. Prema prvim informacijama, kompanija je primila imejl od svog partnera u kojem je zatraženo da se ubuduće računi uplaćuju na drugi bankovni račun. Prevaranti su podesili da poruka izgleda kao da su je poslali predstavnici partnerske firme, ali se zapravo radilo o lažnom nalogu, prenose Novosti.

Reč je o šemi u kojoj prevaranti stupaju u elektronsku prepisku ili šalju fišing poruke, računajući na to da će primalac zbog nepažnje poverovati u sadržaj mejla i izvršiti traženu uplatu. Često se predstavljaju kao rukovodioci ili zaposleni i traže da se hitno izvrši određena uplata.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.