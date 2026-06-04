Neobičan događaj sa jedne farme u Danskoj poslednjih dana privlači veliku pažnju javnosti i veterinarskih stručnjaka. Krava farmera Michaela Elgaarda uspela je da oteli dva teleta u razmaku od čak pet dana, što se smatra izuzetno retkom pojavom.

Stručnjaci ističu da se blizanci kod goveda uglavnom rađaju jedan za drugim, najčešće u razmaku od nekoliko sati. Zbog toga je slučaj sa danske farme izazvao veliko interesovanje, posebno jer su i krava i oba teleta potpuno zdravi, prenosi Agro klub.

Sve je počelo jednim teljenjem

Prvo tele na svet je došlo 19. aprila. Farmer je primetio da nije odmah pronašao posteljicu, što ga je iznenadilo, ali pošto su i krava i tele bili u dobrom stanju, nije posumnjao da postoji bilo kakav problem.

Međutim, nekoliko dana kasnije usledilo je veliko iznenađenje.

Majka je prva primetila da nešto nije u redu

Pet dana nakon prvog teljenja, farmerova 82-godišnja majka primetila je da se u štali događa nešto neobično i odmah ga pozvala.

Rekla mu je da izgleda kao da se ista krava ponovo teli.

U prvi mah nije poverovao da je tako nešto moguće. Ipak, kada je stigao do štale, ostao je bez reči. Pored krave je stajalo još jedno novorođeno tele.

Veterinari: Ovo je izuzetno retka pojava

Veterinarka Hane Gervi Pedersen navela je da se radi o veoma neobičnom slučaju.

Prema njenim rečima, blizanci kod krava uglavnom dolaze na svet jedan za drugim, a razmak od čak pet dana između dva teljenja gotovo se ne viđa u praksi.

Dodatno iznenađenje predstavlja činjenica da su i krava i oba teleta prošli bez zdravstvenih komplikacija.

Postojali su ozbiljni rizici

Stručnjaci objašnjavaju da nakon teljenja porođajni kanal ostaje otvoren, što povećava mogućnost ulaska bakterija i razvoja infekcija.

Zbog toga ovakve situacije mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik za životinju.

Uprkos tome, u ovom slučaju sve se završilo na najbolji mogući način.

Već istražuju svet oko sebe

Farmer kaže da su oba teleta veoma aktivna i da brzo napreduju.

Već pasu travu, istražuju okolinu farme i sa radoznalošću posmatraju svet oko sebe.

U vremenu kada se retko čuju ovakve vesti sa srećnim krajem, priča sa danske farme pokazala je da priroda i dalje može da iznenadi čak i one koji sa životinjama rade čitav život.

Neobično teljenje o kojem danas pričaju veterinari širom Evrope završilo se onako kako je svaki farmer mogao samo da poželi - zdravom kravom i dva zdrava teleta.

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