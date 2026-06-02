Jasna poruka - Francuska je Izraelu zabranila učešće na sajmu oružja

Prema navodima izraelske vlade, odluka francuskih vlasti podrazumeva zabranu učešća predstavnika izraelske vlade, onemogućavanje organizovanja nacionalnog paviljona, kao i ograničenje prema kojem izraelske kompanije mogu da izlažu samo sisteme protivvazdušne odbrane, dok je predstavljanje ofanzivnog naoružanja zabranjeno, preneo je Politiko.

Zbog toga izraelsko Ministarstvo odbrane neće učestvovati na pomenutom sajmu koji se od 15. juna održava u Vilpentu kod Pariza.

Eurosatory važi za jedan od najznačajnijih svetskih sajmova odbrambene industrije i tradicionalno okuplja vodeće proizvođače vojne opreme iz Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Azije.

Odluka dolazi u trenutku pojačanih političkih tenzija između Francuske i Izraela. Odnosi dve zemlje dodatno su pogoršani nakon što je Francuska prošle godine priznala palestinsku državu, dok je Izrael u martu najavio obustavu vojne nabavke iz Francuske.

Francuska vlada je istovremeno u ponedeljak osudila izraelske vojne operacije u Libanu i zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Francuska je i ranije ograničavala učešće izraelskih kompanija na međunarodnim sajmovima odbrambene industrije, pozivajući se na regionalnu bezbednosnu situaciju i sukobe na Bliskom istoku.

Izraelsko Ministarstvo odbrane ocenilo je najnoviju odluku kao politički motivisanu i optužilo francuske vlasti da diskriminišu izraelsku namensku industriju.

