Prema analizi, SpejsIks bi mogao da dostigne vrednost od bilion dolara, što bi Maskovo bogatstvo, u kombinaciji sa njegovom drugom imovinom, podiglo preko te granice, piše Skaj njuz.

Analitičar Adam Džons opisao je Spejsiks kao "kompaniju vođenu misijom" i potencijalno "najvredniju kompaniju na svetu".

U napomeni klijentima, napomenuo je da bi vrednost Spejsiksa mogla da dostigne bilion dolara.

"Nekoliko klijenata nam je reklo da ako Ilon Mask postane prvi milijarder, to neće biti zbog Tesle", napisao je Džons.

Drugi su rekli da bi Spejsiks na kraju mogao da postane najvrednija kompanija na svetu, bez obzira na industriju.

Ključna uloga Starlinka Džons veruje da je ogroman potencijal Spejsiksa zasnovan na dva glavna segmenta: njegovom osnovnom poslovanju istraživanja svemira i njegovoj satelitskoj internet usluzi Starlink.

On vidi Starlink kao ključnog pokretača buduće vrednosti kompanije.

"Spaceiks dovodi u pitanje sve prethodne predstave o tome šta je moguće i u kojim vremenskim okvirima, bilo da su u pitanju rakete, lansirne letelice ili prateća infrastruktura", rekao je on.

Džouns je takođe opisao Spaceiks kao "mašinu ljudskog kapitala" koja privlači vrhunske inženjerske talente.

"Kao što je jedan klijent rekao, 'Pričati o svemiru pre Staršipa je kao pričati o internetu pre Gugla'", dodaje se u izveštaju.

Maskov put do statusa milijardera Ilon Mask poseduje oko polovine Spaceiks-a, što znači da bi njegov udeo vredeo oko 500 milijardi dolara ako kompanija dostigne procenjenu vrednost od bilion dolara, piše Indeks.hr

U kombinaciji sa njegovom drugom imovinom, uključujući akcije Tesle, to bi ga učinilo prvim milijarderom. U vreme kada je analiza objavljena, Mask je već bio najbogatija osoba na svetu sa neto vrednošću procenjenom na više od 200 milijardi dolara, pretekavši osnivača Amazona Džefa Bezosa.

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