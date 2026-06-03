EUR EUR 117,06 117,41din 117,77
USD USD 100,57 100,87din 101,17
CAD CAD 72,63 72,85din 73,07
AUD AUD 72,03 72,25din 72,46
GBP GBP 135,41 135,82din 136,23
CHF CHF 127,88 128,27din 128,65
KURSNA LISTA

Svet

Crveno srpsko zlato u Americi je simbol luksuza - dok ga mi imamo u izobilju, oni plaćaju papreno

Autor:  Dubravka Jovanović
03.06.2026.14:44
0
Crveno srpsko zlato u Americi je simbol luksuza - dok ga mi imamo u izobilju, oni plaćaju papreno
Shutterstock
Tesla sedmi mesec zaredom beleži rast - podaja na kineskom tržištu skočila skoro 40 odsto 
Printscreen
 Tesla sedmi mesec zaredom beleži rast - podaja na kineskom tržištu skočila skoro 40 odsto 
Prethodna vest
Srpsko vino osvaja Kinu - otpremljeno 5.500 litara
Foto: Pixabay
 Srpsko vino osvaja Kinu - otpremljeno 5.500 litara
Sledeća vest

Paradajz, namirnica bez koje je teško zamisliti salatu, sendvič ili omiljeni burger, u Sjedinjenim Američkim Državama postao je neočekivani simbol rastućih troškova života. Njegova cena je u poslednjih godinu dana porasla za čak 40 odsto, više nego kod većine drugih prehrambenih proizvoda, zbog čega sve više potrošača oseća pritisak na kućni budžet.

Stručnjaci upozoravaju da iza ovog skoka ne stoji samo lošija sezona ili slabiji prinosi, već kombinacija geopolitičkih kriza, trgovinskih odluka i klimatskih izazova koji utiču na globalno tržište hrane, prenose beogradski mediji.

Nekada obična namirnica, danas pokazatelj krize

Prema najnovijim podacima, paradajz je poskupeo više od kafe, govedine i smrznute ribe, što ga je učinilo jednim od najvidljivijih primera inflacije u prehrambenom sektoru.

Kuvar iz Njujorka Isak Bernal Karbaho smatra da paradajz danas predstavlja mnogo više od običnog povrća.

"Paradajz je postao simbol nečeg mnogo dubljeg. Nešto tako jednostavno kao što je kupovina svežeg povrća postaje ozbiljna finansijska odluka za mnoge porodice", kaže on.

Za milione građana upravo ovakve svakodnevne kupovine najbolje pokazuju koliko su troškovi života porasli poslednjih godina.

Rat, carine i klimatske promene podigli cene

Ekonomisti navode da je do naglog rasta cena došlo zbog nekoliko faktora koji su se poklopili u isto vreme.

Ratna dešavanja na Bliskom istoku podigla su cene goriva i transporta, što je automatski povećalo troškove proizvodnje i distribucije hrane. Istovremeno, SAD su se povukle iz sporazuma koji je omogućavao bescarinski uvoz paradajza iz Meksika, odakle dolazi najveći deo paradajza na američkom tržištu.

Kada su uvedene carine, cena meksičkog paradajza dodatno je porasla, a trošak je na kraju stigao do krajnjih kupaca.

Ekonomistkinja Uša Hejli sa Univerziteta Vičita ocenjuje da je reč o „savršenoj oluji“ izazvanoj trgovinskom politikom, klimatskim ekstremima i geopolitičkim tenzijama.

Potrošači u šoku zbog cena

Rast cena izazvao je brojne reakcije među građanima. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci kupaca koji pokazuju koliko sada plaćaju paradajz, dok pojedini navode da su cene višestruko veće nego prethodnih godina.

Neki su čak odlučili da sami uzgajaju paradajz kako bi smanjili troškove, dok drugi upozoravaju da osnovne namirnice postaju sve manje dostupne prosečnim domaćinstvima.

Veliki problem za restorane i ugostitelje

Poskupljenje nije pogodilo samo građane. Restorani, lanci brze hrane i proizvođači hrane suočavaju se sa naglim rastom troškova nabavke.

Prema podacima platforme koja prati cene u ugostiteljstvu, paradajz je za restorane poskupeo čak 65 odsto za samo mesec dana.

Vejn Hamfri, operativni direktor lanca restorana Snarf’s Sandwiches, navodi da je pre godinu dana gajbu paradajza plaćao 27 dolara, dok danas za istu količinu izdvaja čak 93 dolara.

"Samo zbog paradajza naši godišnji troškovi veći su za više od 1,7 miliona dolara", rekao je Hamfri.

Da li će cene pasti?

Stručnjaci očekuju da bi veća domaća proizvodnja mogla donekle da ublaži pritisak na tržište, ali upozoravaju da se efekti ne mogu videti preko noći.

Više cene podstiču poljoprivrednike da povećaju proizvodnju, ali su za nove zasade, veće prinose i stabilizaciju tržišta potrebni meseci.

Iako se ova priča odnosi na američko tržište, ona pokazuje koliko ratovi, trgovinske barijere i klimatske promene mogu da utiču na cenu hrane širom sveta. Ono što je nekada bilo obična namirnica danas je postalo simbol rastućih troškova života i upozorenje da globalne krize sve više stižu i do naših trpeza.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

cena Amerika Paradajz

Povezane vesti

Iskusni kupci opisuju kako uvek odabrati najbolji i najsočniji paradajz u prodavnici
Foto: alionabirukova/shutterstock

Iskusni kupci opisuju kako uvek odabrati najbolji i najsočniji paradajz u prodavnici

10:19 | 0
Skriveni dragulj Srbije - banja sa vodom od 54 stepena i smeštajem od 1.500 dinara
Foto:Shutterstock

Skriveni dragulj Srbije - banja sa vodom od 54 stepena i smeštajem od 1.500 dinara

08:30 | 0
Pad cena nafte vratio optimizam na evropske berze
Foto:Shutterstock

Pad cena nafte vratio optimizam na evropske berze

10:34 | 0
Zelena salata može da vas košta mnogo manje - možete da je berete tokom cele godine gotovo besplatno
Foto: NAPAPORN NONTH/Shutterstock

Zelena salata može da vas košta mnogo manje - možete da je berete tokom cele godine gotovo besplatno

13:55 | 0
Kamioni puni "zelenog zlata" vrede bogatstvo - grad koji živi od avokada čuvaju naoružane patrole
Foto: anarociogf/shutterstock

Kamioni puni "zelenog zlata" vrede bogatstvo - grad koji živi od avokada čuvaju naoružane patrole

17:11 | 0
Komentari (0)

Svet

Brisel upozorava - više od milion radnih mesta u Evropi na ivici nestanka
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Brisel upozorava - više od milion radnih mesta u Evropi na ivici nestanka

20:04 Svet
Luksuzni brendovi promenili strategiju - okreću se novom tržištu
Foto: Kobby Dagan / Shutterstock.com

Luksuzni brendovi promenili strategiju - okreću se novom tržištu

19:08 Svet
Testiran avion za najduže direktne letove na svetu
Foto: Shutterstock

Testiran avion za najduže direktne letove na svetu

18:40 Svet
Ni Makron nije mogao da pomogne - proizvođač stakala za naočare u procesu sudske likvidacije 
Foto: Shutterstock

Ni Makron nije mogao da pomogne - proizvođač stakala za naočare u procesu sudske likvidacije 

16:57 Svet
Materijal skuplji od zlata ulazi u AI servere - neophodan je u proizvodnji najjačih procesora 
Foto: Shutterstock

Materijal skuplji od zlata ulazi u AI servere - neophodan je u proizvodnji najjačih procesora 

16:29 Svet
Belgija ponovo uspostavila avio-saobraćaj - putnici noć proveli na aerodromu
Shutterstock

Belgija ponovo uspostavila avio-saobraćaj - putnici noć proveli na aerodromu

15:55 Svet
Tesla sedmi mesec zaredom beleži rast - podaja na kineskom tržištu skočila skoro 40 odsto 
Printscreen

Tesla sedmi mesec zaredom beleži rast - podaja na kineskom tržištu skočila skoro 40 odsto 

14:38 Svet
Fico presekao - Slovačka odustaje od vetroparkova i ulaže u nuklearnu energiju
Foto: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Fico presekao - Slovačka odustaje od vetroparkova i ulaže u nuklearnu energiju

13:40 Svet
Dmitrijev otkrio koliko je Evropu koštalo odbacivanje ruskih energenata
Foto: Shutterstock | Shutterstock/noomcpk

Dmitrijev otkrio koliko je Evropu koštalo odbacivanje ruskih energenata

13:18 Svet
OPEK povećava kvote, proizvodnja značajno pala 
Foto: Shutterstock

OPEK povećava kvote, proizvodnja značajno pala 

12:53 Svet

Najnovije

Najčitanije

57min

Brisel upozorava - više od milion radnih mesta u Evropi na ivici nestanka

1H

Luksuzni brendovi promenili strategiju - okreću se novom tržištu

2H

Testiran avion za najduže direktne letove na svetu

2H

Beogradska berza ostvarila promet od preko 24,79 miliona dinara

3H

Gabon potpisao Ugovor o učešću na Ekspu 2027 Beograd (VIDEO)

1D

Tajna potopljenog sveta u BiH - ispod ovog jezera kriju se sela, groblja i istorija stara vekovima

1D

Svet zavisi od njene pšenice - Rusija ostvarila jednu od najvećih žetvi u istoriji i pojačava izvoz

1D

Uz par klikova do karte - aplikacija Srbijavoza već ima 400.000 korisnika

1D

Zovu ga "Mala Toskana" - blizu Beograda su pravili vino koje se služilo na dvorovima

1D

Šteta se meri hiljadama evra - nova štetočina zadaje glavobolju hrvatskim poljoprivrednicima

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,77
USD USD 100,57 100,87 101,17
CAD CAD 72,63 72,85 73,07
AUD AUD 72,03 72,25 72,46
GBP GBP 135,41 135,82 136,23
CHF CHF 127,88 128,27 128,65

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.384,00 €
ETH ETH 1.597,46 €
LTC LTC 40,82 €
DOT DOT 0,93 €
BCH BCH 225,55 €
LINK LINK 7,21 €
BNB BNB 557,83 €
XMR XMR 289,83 €
Powered by CoinGecko API