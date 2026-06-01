Sajber kriminalci koriste popularnost Čet Dži-Pi-Ti-ja za krađu podataka

Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju na novu kampanju sajber kriminalaca koja zloupotrebljava popularnost ChatGPT alata kako bi korisnicima ukrala lozinke, podatke za prijavu i pristup kripto novčanicima.

Autor:  Nina Stojanović
01.06.2026.09:16
Lažna aplikacija imitira originalni ChatGPT

Prema dostupnim informacijama, napadači distribuiraju lažnu aplikaciju koja koristi ime, logo i vizuelni identitet veoma sličan originalnom ChatGPT servisu.

Zbog toga veliki broj korisnika ne posumnja da je reč o prevari, pa nakon instalacije zlonamerni softver može da preuzme osetljive podatke sa uređaja i pošalje ih napadačima.

Posebno su ugroženi korisnici koji na telefonima ili računarima čuvaju pristupne podatke za finansijske servise i kriptovalute.

Malver pretražuje lozinke i podatke iz pregledača

Bezbednosni stručnjaci navode da je malver dizajniran da pretražuje podatke iz internet pregledača, uključujući:

  • sačuvane lozinke
  • kolačiće za prijavu
  • podatke za pristup korisničkim nalozima

U pojedinim slučajevima mogu biti kompromitovani nalozi elektronske pošte, društvenih mreža, kao i platforme za trgovinu kriptovalutama.

Posebno na meti korisnici kriptovaluta

Stručnjaci upozoravaju da malver može da traži informacije povezane sa digitalnim novčanicima i pristupnim ključevima.

Kada napadači dođu do tih podataka, sredstva se često prebacuju na druge adrese bez mogućnosti povraćaja novca.

Napadi se najčešće šire preko lažnih sajtova, oglasa na internetu i linkova koji se dele putem društvenih mreža i poruka, piše Kamatica.

Napadi se najčešće šire preko lažnih sajtova, oglasa na internetu i linkova koji se dele putem društvenih mreža i poruka, piše Kamatica. 

Korisnicima se prikazuju reklame koje obećavaju napredne AI funkcije, besplatne premium verzije ili ekskluzivne mogućnosti koje ne postoje u zvaničnim aplikacijama.

Sve češće zloupotrebe AI brendova

Stručnjaci ističu da je rast popularnosti veštačke inteligencije otvorio novi prostor za sajber kriminalce.

Nakon talasa prevara koje su ranije zloupotrebljavale brendove banaka, društvenih mreža i platnih servisa, sada su na meti i AI platforme poput ChatGPT-a.

Saveti korisnicima

Stručnjaci preporučuju da se aplikacije preuzimaju isključivo sa zvaničnih sajtova i prodavnica aplikacija.

Takođe savetuju:

  • proveru izdavača aplikacije
  • korišćenje dvofaktorske autentifikacije
  • redovno ažuriranje sistema i antivirusne zaštite
  • izbegavanje preuzimanja programa sa neproverenih lokacija

Rizik postoji i u Srbiji

Iako se kampanja prati na međunarodnom nivou, stručnjaci upozoravaju da korisnici u Srbija nisu izuzeti od rizika, pošto se lažni oglasi i sajtovi veoma lako šire globalno.

Očekuje se rast ovakvih prevara

Bezbednosni stručnjaci ocenjuju da će broj prevara koje zloupotrebljavaju popularnost veštačke inteligencije nastaviti da raste kako AI alati postaju sve prisutniji u svakodnevnom životu.

Zbog toga korisnicima savetuju dodatni oprez i korišćenje isključivo proverenih i zvaničnih izvora za preuzimanje aplikacija.

Hakeri probili bezbednosni sistem - ugroženi podaci miliona francuskih korisnika
Milijarde za zaštitu neba - Amerikanci kupuju tehnologiju koja hakuje dronove
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,55 100,85 101,15
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 72,04 72,26 72,48
GBP GBP 135,12 135,52 135,93
CHF CHF 128,22 128,61 128,99

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 60.697,00 €
ETH ETH 1.699,58 €
LTC LTC 43,21 €
DOT DOT 0,98 €
BCH BCH 247,81 €
LINK LINK 7,65 €
BNB BNB 588,73 €
XMR XMR 292,03 €
Powered by CoinGecko API