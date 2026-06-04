Hrabriji odmah odlučuju da se "bace u more", dok drugi vole da se udobno smeste na ležaljkama na plaži i sunčaju. Međutim, neke turiste će ova udobnost koštati znatno više nego prošle godine. Juče smo pisali o cenama ležaljki i suncobrana ispred rovinjskih hotela, što je mnoge šokiralo.

Naime, tamo jednodnevni iznajmljivanje ležaljke sa dušekom za dvoje, u paketu sa suncobranom, košta oko 100 evra. Nešto skromnija opcija, koja uključuje isti aranžman, ali bez udobnog dušeka, jeftinija je za trideset evra, dok će pojedinačni posetioci morati da plate 40 evra za standardnu ležaljku, uz dodatnih 20 evra ako žele suncobran.

Na drugoj strani Jadrana, naši italijanski susedi su mnoge iznenadili svojim cenama. Prema najnovijim istraživanjima, cene iznajmljivanja suncobrana i ležaljki su porasle u većini popularnih italijanskih letovališta, a najveći porast je zabeležen na Siciliji.

Posebno su se istakli Taormina i Đardini Naksos, gde su cene porasle i do 16 odsto u odnosu na prošlu godinu. Značajan rast je zabeležen i u Algeru na Sardiniji i u poznatom primorskom letovalištu Galipolje. Suncobran i ležaljke 368 evra Kao i prethodnih godina, najviše će platiti oni koji žele da uživaju u moru u prvom redu.

Najskuplje primorsko letovalište u studiji bio je Alasio na ligurskoj obali. Tamo nedeljni iznajmljivanje suncobrana i dve ležaljke u prvom redu pored mora košta u proseku oko 368 evra. Za mnoge je to iznos koji se približava ceni kratkog putovanja, samo za mesto na plaži. Međutim, nisu sva italijanska letovališta podjednako skupa.

Postoje i jeftinije opcije, a Linjano Sabijadoro na jadranskoj obali jedna je od pristupačnijih italijanskih destinacija za odmor. Za nedelju dana korišćenja suncobrana i ležaljki potrebno je izdvojiti u proseku oko 164 evra. Iako se ovaj iznos više ne može smatrati jeftinim, i dalje je znatno niži u poređenju sa mnogim drugim italijanskim letovalištima.

Sve manje besplatnih plaža Potrošačka organizacija Altrokonsumo upozorava da rastuće cene nisu jedini problem sa kojim se suočavaju turisti. Sve je manje plaža koje su potpuno besplatne za korišćenje.

U mnogim delovima Italije, velikim delovima obale upravljaju privatna kupališta, pa su posetioci sve više primorani da koriste usluge koje se naplaćuju.

Ligurijska opština Spotorno ističe se kao primer dobre prakse. Udeo javno dostupnih plaža tamo se povećao poslednjih godina, a posetioci imaju besplatne sadržaje kao što su tuševi, održavanje plaže i spasioci, izveštava magazin Feniks.

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