U odnosu na kraj 2025. krajem aprila ove godine smanjen je i javni dug i njegovo učešće u BDP-u, odnosno 31. decembra prošle godine javni dug je iznosio 39,34 milijarde evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 44,4 odsto.



Javni dug je na kraju marta 2026. iznosio 39,35 milijardi evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 41,7 odsto, dok je u februaru ove godine javni dug iznosio 39,199 milijardi evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 41,5 odsto



Javni dug Srbije na kraju januara 2026. iznosio 39 milijardi evra, a učešće duga u BDP-u bilo je 41,3 odsto.



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