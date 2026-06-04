Rast vrednosti akcija na svetskim berzama, oporavak finansijskih tržišta i jačanje investicionih portfolija bili su ključni faktori koji su doprineli povećanju bogatstva milionera širom sveta.

Prema podacima iz izveštaja, značajan rast zabeležen je i kada je reč o broju bogatih pojedinaca. Tokom prošle godine u svetu je bilo oko 25,3 miliona ljudi koji raspolažu imovinom vrednom većom od milion dolara, što je za gotovo dva miliona više nego godinu dana ranije, prenosi Tanjug.

Analitičari ističu da su rast tržišta akcija, ulaganja u privatni kapital i stabilizacija finansijskih tokova omogućili dodatno uvećanje imovine najbogatijih slojeva stanovništva.

Ovi podaci potvrđuju da je 2025. godina bila jedna od najuspešnijih za rast privatnog bogatstva, uprkos globalnim ekonomskim izazovima i neizvesnostima na pojedinim tržištima.

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