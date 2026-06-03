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Legendarna kompanija ponovo pred kolapsom - Francuzi dali milione, ni to nije bilo dovoljno

Kada je prošle godine više od 21.000 građana odlučilo da uloži sopstveni novac kako bi spasilo jednog od najpoznatijih francuskih brendova, mnogi su verovali da je najteži period iza njega.

Autor:  Dubravka Jovanović
03.06.2026.09:23
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Legendarna kompanija ponovo pred kolapsom - Francuzi dali milione, ni to nije bilo dovoljno
Foto: Shutterstock
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Međutim, samo nekoliko meseci kasnije, legendarni proizvođač staklenog posuđa Duralex ponovo se našao u ozbiljnim finansijskim problemima i zatražio sudsku zaštitu od poverilaca.

Za kompaniju koja je decenijama bila deo miliona domaćinstava širom sveta, ovo je već treći takav postupak u poslednjih šest godina.

Brend uz koji su odrasle generacije

Duralex je decenijama bio sinonim za izdržljivo stakleno posuđe koje se moglo pronaći u domovima, restoranima, školama i menzama širom Evrope.

Njegove čaše i tanjiri stekli su gotovo kultni status, zbog čega je vest o novim finansijskim problemima izazvala veliku pažnju javnosti u Francuskoj, piše Le Monde.

Posebno zato što su prošle godine upravo zaposleni, uz podršku države i lokalnih vlasti, preuzeli kompaniju kroz model radničke zadruge kako bi sprečili njen nestanak.

Građani uložili milione evra

Kako bi obezbedio novac za modernizaciju proizvodnje i nastavak poslovanja, Duralex je krajem prošle godine pokrenuo kampanju među građanima.

Zainteresovanima je ponuđena mogućnost ulaganja uz godišnji prinos od osam odsto.

Odziv je bio izuzetan.

Više od 21.000 ljudi prijavilo se da uloži novac, a kompanija je uspela da prikupi oko sedam miliona evra.

To je bio jasan znak koliko poverenje i emocije potrošača još uvek vezuju za ovaj prepoznatljivi brend.

Šta je dovelo do nove krize?

Iako je kompanija tokom prethodnih 18 meseci sprovela opsežan plan transformacije i povećala prihode, problemi nisu nestali.

Duralex navodi da su rast cena energije, skuplje sirovine, povećane zalihe i nestašice pojedinih proizvoda stvorili veliki pritisak na poslovanje.

Proizvodnja stakla spada među energetski najzahtevnije industrije, pa su visoki troškovi dodatno opteretili finansije kompanije.

Jedan od ključnih problema ostao je i nedostatak kapitala potrebnog za modernizaciju fabrike.

Zaposleni nisu odustali

Ono što ovu priču čini drugačijom od brojnih drugih poslovnih kriza jeste činjenica da su sami radnici pokušali da spasu kompaniju.

Danas oko 60 odsto od ukupno 243 zaposlenih poseduje vlasničke udjele u Duralexu.

Za mnoge od njih ovo nije samo posao, već borba za očuvanje fabrike koja je godinama predstavljala simbol francuske industrije.

Da li postoji izlaz?

Dodatnu zabrinutost izazvala je i nedavna smena uprave, nakon koje je nova direktorka pokrenula detaljnu finansijsku reviziju.

Ipak, podrška kompaniji ne jenjava.

Francuske vlasti poručile su da žele da pomognu očuvanju jednog od najprepoznatljivijih industrijskih brendova u zemlji, dok lokalne vlasti ističu da je Duralex poslednjih godina uspeo da vrati vidljivost brendu koji je bio na korak od gašenja.

Sledeće sudsko ročište zakazano je za 2. jul i moglo bi da odredi budućnost kompanije.

Za hiljade građana koji su uložili svoj novac, ali i za stotine zaposlenih koji su poverovali da mogu da spasu fabriku, to neće biti samo još jedna poslovna odluka - već trenutak koji će pokazati da li jedna industrijska legenda može da dobije novu šansu.

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Kompanija posao Francuska

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