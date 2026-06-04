Tehnološki gigant reže troškove - otpušta deo zaposlenih, a ulaže u robotaksije

Kompanija Uber odlučila je da ukine 23 odsto radnih mesta u sektoru ljudskih resursa, kao i u timovima zaduženim za zapošljavanje, radne prostore i organizacionu kulturu. Ipak, istovremeno nastavlja da zapošljava i trenutno ima više od 800 otvorenih pozicija širom sveta.

Ova odluka pokazuje da kompanije danas sve češće ne smanjuju poslovanje u celini, već preusmeravaju resurse ka oblastima koje smatraju ključnim za budući rast.

Otpuštanja pogađaju rukovodeće pozicije

Prema informacijama koje prenosi Bloomberg, među ukinutim radnim mestima nalazi se veliki broj menadžerskih i viših funkcija.

Iako kompanija nije saopštila tačan broj zaposlenih koji će ostati bez posla, portparol Ubera naglasio je da pogođeni radnici čine znatno manje od jedan odsto ukupne globalne radne snage kompanije.

Uber trenutno zapošljava oko 34.000 ljudi širom sveta.

Za zaposlene koje su pogodile ove promene, vest svakako nije laka, posebno imajući u vidu da su upravo sektori ljudskih resursa poslednjih godina igrali važnu ulogu u velikom širenju tehnoloških kompanija.

Veštačka inteligencija nije razlog

Poslednjih godina gotovo svaka vest o otpuštanjima u tehnološkoj industriji automatski pokreće pitanje veštačke inteligencije.

Međutim, iz Ubera tvrde da AI nije uzrok najnovijih rezova.

Kompanija navodi da je reč o ciljanoj reorganizaciji poslovanja i kontroli troškova, a ne o zameni ljudi automatizovanim sistemima.

To je važna poruka u trenutku kada mnogi zaposleni strahuju da bi razvoj veštačke inteligencije mogao da ugrozi njihova radna mesta.

Dok jedni odlaze, drugi se zapošljavaju

Ono što ovu priču čini specifičnom jeste činjenica da Uber paralelno sa otpuštanjima intenzivno traži nove radnike.

Trenutno je otvoreno više od 800 oglasa za posao, a značajan broj pozicija vezan je za razvoj autonomnih vozila i robotaksi tehnologije.

To jasno pokazuje u kom pravcu kompanija vidi svoju budućnost.

Dok se pojedini sektori smanjuju, U

ber ulaže u tehnologije koje bi u narednim godinama mogle potpuno promeniti način na koji se ljudi prevoze u gradovima širom sveta.

Tehnološki sektor ulazi u novu fazu

Posle talasa masovnog zapošljavanja tokom prethodne decenije, mnoge tehnološke kompanije danas prolaze kroz period prilagođavanja.

Fokus više nije samo na rastu broja zaposlenih, već na efikasnosti, optimizaciji troškova i ulaganjima u nove tehnologije.

Uberov potez pokazuje da kompanije sve pažljivije biraju gde će smanjivati troškove, a gde će nastaviti da ulažu milijarde dolara.

Za zaposlene širom sveta to znači da se tržište rada menja brže nego ikada, dok će znanja iz oblasti novih tehnologija, veštačke inteligencije i autonomnih sistema verovatno postajati sve traženija u godinama koje dolaze.

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