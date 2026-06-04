Mesar ostvario san, pa stavio katanac na vrata - nije mogao da pronađe radnike

Ono što je trebalo da bude uspešna porodična priča završilo se gašenjem biznisa zbog problema sa pronalaženjem i zadržavanjem zaposlenih, ali i zbog iscrpljenosti vlasnika koji više nije mogao da izdrži svakodnevni pritisak.

San o sopstvenom poslu trajao samo četiri godine

Kada je 2022. godine preuzeo mesaru u švajcarskom mestu Volketsvil, Rafael je verovao da gradi stabilan posao i sigurnu budućnost, prenosi Fenix.

Međutim, umesto razvoja poslovanja, suočio se sa sve većim kadrovskim problemima. Zaposleni su odlazili, novi radnici su se teško pronalazili, a svakodnevni izazovi postajali su sve veći.

Na kraju je doneo tešku odluku da zatvori radnju.

Nedostatak radnika postao ozbiljan problem

Prema njegovim rečima, najveći izazov bio je upravo pronalazak pouzdanih zaposlenih.

Kako su radnici odlazili, a novih nije bilo dovoljno, sve više obaveza padalo je na njegova leđa. U jednom periodu, pomoć je dobijao samo od svoje majke, dok je ostatak posla uglavnom obavljao sam.

Takva situacija trajala je mesecima.

Burnout sve češći među preduzetnicima

Rafael priznaje da je vremenom izgubio motivaciju i da se našao na ivici profesionalnog sagorevanja, poznatog kao burnout.

Sve više preduzetnika širom Evrope suočava se sa sličnim problemom. Dug radni dan, nedostatak zaposlenih, rast troškova i konstantan pritisak ostavljaju ozbiljne posledice na mentalno i fizičko zdravlje vlasnika malih firmi.

Problemi pogađaju čitavu industriju

Izazovi sa kojima se suočio ovaj švajcarski mesar nisu usamljen slučaj.

Mesarska industrija poslednjih godina prolazi kroz velike promene. Pored manjka radne snage, mali proizvođači suočavaju se sa rastom troškova poslovanja, jakom konkurencijom velikih trgovinskih lanaca i promenama navika potrošača.

Istovremeno, broj tradicionalnih mesara u pojedinim evropskim zemljama nastavlja da opada.

Priča koja pogađa mnoge male preduzetnike

Iza brojki i ekonomskih analiza često stoje stvarni ljudi i njihove životne priče.

Za Rafaela je zatvaranje mesare značilo kraj sna koji je godinama gradio. Uložio je vreme, novac i energiju kako bi stvorio uspešan porodični posao, ali su okolnosti bile jače.

Njegova priča pokazuje koliko je danas teško voditi mali biznis čak i u razvijenim evropskim zemljama, ali i koliko nedostatak radne snage postaje jedan od najvećih izazova za privredu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: