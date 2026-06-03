Smešten na Francuskoj rivijeri, između strmih padina i plavetnila Sredozemnog mora, prostire se na manje od dva kvadratna kilometra, ali njegova priča je mnogo veća od njegovih granica.

Iako je poznat po luksuzu, glamuru i raskošnom načinu života, njegova najveća jedinstvenost leži u činjenici da zemljom vlada ista porodica, dinastija Grimaldi, od 1297. godine. Njihova vladavina traje više od 720 godina, što je prava retkost u Evropi.

Malo koje mesto se može pohvaliti tako dugim i gotovo neprekinutim kontinuitetom jedne vladajuće linije, od srednjeg veka do danas…

Dinastija i priča o lukavosti

Zaista, priča o dinastiji Grimaldi počinje na zaista neverovatan način. Početkom 1297. godine, Fransoa Grimaldi, član moćne đenovske porodice, prerušio se u monaha kako bi se neprimećeno približio tvrđavi na steni Monaka. Pod okriljem noći uspeo je da prevari stražare, otvori kapije svojim ljudima i preuzme kontrolu nad tvrđavom.

Ovaj događaj označio je početak jedne od najdugotrajnijih vladajućih priča u Evropi. Sećanje na ovaj smeli poduhvat sačuvano je do danas. Upravo zato se na grbu Monaka i dalje nalaze dva monaha sa mačevima, kao podsetnik na trenutak koji je zauvek promenio sudbinu ove male kneževine.

Iako Fransoa Grimaldi nije imao direktne naslednike, njegova porodica je ubrzo učvrstila svoj položaj i postavila temelje vladajućoj lozi koja traje do danas. Tokom vekova, Monako je prolazio kroz razne političke previranja, a bilo je i perioda kada je bio pod francuskim uticajem i kontrolom.

Uprkos tome, porodica Grimaldi je uvek pronalazila način da povrati vođstvo kneževine i održi svoju poziciju.

Tokom vekova, dinastija Grimaldi je od stene iznad mora stvorila kneževinu sa jedinstvenim identitetom i neodoljivim šarmom. Od nekadašnje odbrambene tvrđave, postepeno je rasla mala, ali izuzetno uticajna teritorija, vešto balansirajući između moćnih suseda, pre svega Francuske i Italije.

U 19. veku, Monako je izgubio deo svoje teritorije, ali je zauzvrat dobio nešto što će ga nepovratno obeležiti i lansirati na svetsku scenu. Otvaranjem čuvenog kazina u Monte Karlu 1863. godine, počela je nova era. Princ Čarls III je prepoznao potencijal turizma i sveta kockanja, i upravo je taj potez pretvorio Monako u sinonim za luksuz, eleganciju i glamur.

Dinastija Grimaldi stajala je iza ove vizionarske transformacije, pretvarajući „skromnu stenu“ u blistavu kneževinu kakvu danas poznajemo.

Svet bogatih i slavnih

Iako je poznat po svom luksuzu, Monako takođe krije niz zanimljivih stvari koje ga čine zaista posebnim mestom na svetskoj mapi. To je druga najmanja zemlja na svetu, ali uprkos svojoj skromnoj površini, kneževina ima neverovatno bogatu istoriju…

Monako je poznat i po spektakularnim događajima, među kojima se ističe trka Formule 1 ulicama Monte Karla, jedna od najpoznatijih i najuzbuđujućih trka na svetu, koja se kontinuirano održava od 1929. godine. Pored sporta i glamura, Monako privlači i svojom finansijskom politikom.

Naime, stanovnici kneževine ne plaćaju porez na dohodak, što je jedan od razloga zašto ovde živi veliki broj svetskih milionera i poznatih ličnosti.

Zanimljivo je i da Monte Karlo, koji se često poistovećuje sa Monakom, zapravo nije prestonica. Kneževina formalno nema zvaničnu prestonicu, ali se Monako-Vil smatra njenim istorijskim i administrativnim centrom, piše Putni kofer.

Uprkos tome što je urbana i veoma gusto naseljena država, Monako je takođe iznenađujuće "zelen". Kneževina aktivno ulaže u održive politike, razvoj ekoloških projekata i savremena rešenja za smanjenje emisija, a u mnogim oblastima je u prvim redovima inovacija koje dolikuju mnogo većim zemljama.

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