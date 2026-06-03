Umesto da čekaju starost kako bi konačno odmorili, putovali ili ostvarili lične želje, sve više mladih profesionalaca širom sveta odlučuje se za takozvane mini-penzije - planirane pauze u karijeri koje mogu trajati od nekoliko nedelja do nekoliko meseci.

Za mnoge pripadnike generacije Z i milenijalce to nije beg od posla, već pokušaj da život ne prođe u neprekidnoj trci između kancelarije, rokova i obaveza.

Mladi više ne žele da žive samo za vikend

Nekada je važilo pravilo da se naporno radi tokom celog radnog veka, a da odmor dolazi tek u penziji.

Danas sve više mladih smatra da takav model više nema smisla.

Mnogi ne žele da najlepše godine života provedu čekajući daleku budućnost. Umesto toga, biraju da tokom karijere naprave pauzu, putuju svetom, provedu više vremena sa porodicom, posvete se hobijima ili jednostavno odmore od svakodnevnog stresa, prenosi Telegraf.

Upravo zbog toga koncept mini-penzije postaje jedan od najzanimljivijih trendova među mlađim generacijama.

Burnout postao ozbiljan problem

Jedan od glavnih razloga za ovakav trend jeste sve izraženije sagorevanje na poslu.

Dugi radni sati, konstantna dostupnost, pritisak da se bude produktivan i strah od zaostajanja doveli su do toga da mnogi mladi već u dvadesetim i tridesetim godinama osećaju ozbiljan umor.

Posebno je to izraženo u tehnološkom sektoru, korporacijama i profesijama koje podrazumevaju visok nivo odgovornosti.

Zbog toga sve više ljudi dolazi do zaključka da nekoliko meseci odmora danas može biti vrednije od nekoliko godina odmora koje ih možda čekaju tek u starosti.

Mini-penzija nije odmor bez plana

Iako ideja zvuči privlačno, stručnjaci upozoravaju da ovakav potez zahteva ozbiljnu pripremu.

Pauza od nekoliko meseci znači da osoba mora unapred da obezbedi dovoljno novca za životne troškove, putovanja i nepredviđene situacije.

Finansijski savetnici naglašavaju da mini-penzija nije impulsivna odluka, već projekat koji zahteva disciplinovanu štednju i pažljivo planiranje.

Bez finansijske sigurnosti, ovakav korak može doneti više stresa nego koristi.

Novi pogled na posao i život

Prema analizama stručnjaka, trend mini-penzija pokazuje da se menja način na koji mladi gledaju na karijeru.

Posao više nije jedini centar života niti mera ličnog uspeha.

Sve više ljudi pokušava da pronađe ravnotežu između profesionalnog razvoja, slobodnog vremena, mentalnog zdravlja i ličnog zadovoljstva.

Umesto modela "radi ceo život pa se odmori", popularniji postaje pristup koji podrazumeva više kraćih perioda odmora tokom života.

Da li je ovo budućnost rada?

Pojedini stručnjaci smatraju da mini-penzije mogu imati i pozitivne efekte na karijeru.

Pauza omogućava ljudima da se mentalno oporave, steknu nova iskustva, nauče nove veštine ili čak promene profesionalni pravac.

Zbog toga mnogi veruju da će u narednim godinama sve više kompanija morati da se prilagodi novim generacijama zaposlenih koje ne žele samo veću platu, već i više vremena za život.

Jer za mnoge mlade danas uspeh više ne znači samo dobra karijera – već i mogućnost da život ne odlažu za neka "bolja vremena".

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