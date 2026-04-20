Ako želite da vidite kako se nafta vadila pre sto godina, posetite Vonokolo. Ovaj mali grad u Istočnoj Javi, Indonezija, obuhvata oko 700 bušotina koje datiraju još iz holandskog kolonijalnog doba.

U poslednjih deset godina, etablirao se kao turistička destinacija za ljubitelje istorije nafte.

Meštani i dalje vade naftu koristeći jednostavnu ručnu opremu koja se u ovom kraju koristila pre 100 godina.

Rudari koriste drvene stative i čelične žice za podizanje cevi kako bi tečnost izneli na površinu. Izvađena smeša se zatim stavlja u rezervoare za taloženje na nekoliko sati kako bi se sirova nafta odvojila od vode, a nafta se potom sakuplja ručno.

Zainteresovani posetioci mogu posetiti ovo mesto geonasleđa nafte i biti svedoci tradicionalnih aktivnosti vezanih za istorijsko rudarstvo nafte, piše Pun kufer.

Možete iznajmiti bicikl, motocikl ili džip i istražiti ovaj predeo i njegove posebne karakteristike na dva ili četiri točka.

