Ako želite da vidite kako se nafta vadila pre sto godina, posetite Vonokolo. Ovaj mali grad u Istočnoj Javi, Indonezija, obuhvata oko 700 bušotina koje datiraju još iz holandskog kolonijalnog doba.
U poslednjih deset godina, etablirao se kao turistička destinacija za ljubitelje istorije nafte.
Meštani i dalje vade naftu koristeći jednostavnu ručnu opremu koja se u ovom kraju koristila pre 100 godina.
Rudari koriste drvene stative i čelične žice za podizanje cevi kako bi tečnost izneli na površinu. Izvađena smeša se zatim stavlja u rezervoare za taloženje na nekoliko sati kako bi se sirova nafta odvojila od vode, a nafta se potom sakuplja ručno.
Zainteresovani posetioci mogu posetiti ovo mesto geonasleđa nafte i biti svedoci tradicionalnih aktivnosti vezanih za istorijsko rudarstvo nafte, piše Pun kufer.
Možete iznajmiti bicikl, motocikl ili džip i istražiti ovaj predeo i njegove posebne karakteristike na dva ili četiri točka.
