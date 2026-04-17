Države članice će same odlučiti u kojoj meri će pružiti podršku ribarima i odgovorne su za sprovođenje mera.

Prema Komisiji, sukobi na Bliskom istoku doveli su do rasta cena energije i sirovina, što je značajno povećalo operativne troškove i smanjilo prihode u sektoru ribarstva i akvakulture EU.

Ribari, prerađivači i trgovci moći će da dobiju finansijsku nadoknadu za izgubljeni prihod i pokriju dodatne troškove izazvane trenutnim poremećajima na tržištu, uključujući više cene energije.

Stabilizacija tržišta

Pomoć je dostupna i kompanijama koje privremeno skladište proizvode kako bi stabilizovale tržišne cene. Mera se primenjuje retroaktivno od 28. februara i pokriva rashode nastale do kraja ove godine. Ribari će takođe moći da računaju na vremenski ograničenu državnu pomoć.

Detalji se još uvek dogovaraju. Zbog smanjene profitabilnosti, deo ribarske flote EU je već obustavio rad.

Povećanje cena dizela usled poremećaja u snabdevanju kroz Ormuski moreuz nanelo je težak udarac ribarskom sektoru, a u nekim zemljama članicama EU, veliki deo flote je odlučio da ostane u luci.

Do početka rata 28. februara, nedeljni računi za gorivo kretali su se između 12.000 i 13.000 evra, a sada su porasli na oko 30.000 evra, što je približno jednako vrednosti ulova u ovom delu godine i ne ostavlja prostor za isplatu plata posade, objasnio je Durk van Tuinen, portparol holandskog udruženja ribara, piše tportal.

Predstavnici sektora takođe upozoravaju da bi posledice mogle da se preliju na potrošače, budući da su cene ribe već počele da rastu, dok bi neki restorani mogli da smanje svoju ponudu ili potpuno odustanu od kupovine.

