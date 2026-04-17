Potrošnja struje može biti velika i tokom prolećnih i letnjih meseci, ako ne pazimo na uređaje koje uključujemo u svom domaćinstvu.



Klima uređaji su veliki potrošači struje, naročito tokom vrelih meseci koji nam tek predstoje.



Pored klima uređaja veliki potrošači struje u kući su: bojler, šporet, frižider, pa čak i sijalice i punjači koje često zanemarimo, a mogu da budu ozbiljni da utiču na visinu računa. Ako ne znate odakle da počnete sa štednjom struje, analizirajte svoje troškove, dobro proučite ko su "energetski vampiri" u vašem domu.



Klima-uređaji



Klima-uređaji, koji su tokom letnjih dana mnogima neophodni, neretko mogu da "progutaju" mnogo struje. Ukoliko imate klima-uređaj u vašem stanu ili kući neka vam praksa bude njihovo isključivanje kada ne boravite u domu. Termostat uvek podesite na višu temperaturu, tako da ne mora da bude na 23 stepena, na primer može da bude na 25, to će vam pomoći da uštedite energiju za 3 do 5 odsto, piše Espreso.



Pazite na temperaturu u frižideru



Gledajte da vam vrata frižidera nisu dugo otvorena, jer će inače mnogo toplote ući unutra. Uređaj će u tom slučaju ponovo morati da spusti temperaturu kakva je inače, a za to će povući dodatnu količinu struje.

Bojler palite noću



Kako je bojler jedan od većih potrošača, valjalo bi da iskoristite zelenu tarifu i da njime vodu zagrevate isključivo noću. Jako bitna stvar je i da isti redovno čistite od kamenca, jer sam kamenac usporava proces zagrevanja što dovodi do veće potrošnje struje.



Ako ste ste sami ili vas je samo dvoje, bojler je najbolje uključivati samo noću kada je struja jeftinija. To isto važi i za veš mašine.



Gasite sijalice



Možda je suvislo da se ističe, alištednja strujena gašenju sijalica za sobom je i više nego značajna. Takođe se preporučuje da se iste zamene sa štedljivim LED sijalicama.



Punjači



Naizgled bezopasni, punjači koji su stalno uključeni troše malu količinu električne energije čak i kada se ne koriste - fenomen poznat kao "vampirska potrošnja".



Kada je u pitanju jedan uređaj, ova potrošnja deluje zanemarljivo, ali ako ih imamo desetak, razlika postaje primetna. Tokom godine, ova potrošnja može da se pretvori u nekoliko kilovat-sati električne energije, što se odražava na kućni budžet i negativno utiče na životnu sredinu.



