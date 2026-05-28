Razlog za takve astronomske brojke nije samo ogromna površina kompleksa, već i njegov istorijski, kulturni i politički značaj.

Zabranjeni grad je bio dom kineskih careva skoro 500 godina - od 15. veka do pada poslednje kineske dinastije početkom 20. veka. Kompleks se prostire na površini od oko 720.000 kvadratnih metara i sadrži skoro 1.000 zgrada sa više od 8.000 soba, što ga čini najvećim očuvanim carskim palatnim kompleksom na svetu.

Naziv "Zabranjeni grad" nastao je zato što običnim stanovnicima nekada nije bilo dozvoljeno da uđu bez posebne carske dozvole, piše "BiznisInfo.ba".

Danas je pretvoren u muzej i jedna je od najposećenijih turističkih atrakcija na planeti. Takođe je zaštićen od strane UNESKO-a kao svetska kulturna baština.

Zašto vredi desetine milijardi dolara

Procene od oko 70 milijardi dolara uglavnom se zasnivaju na:

- Neverovatno vrednom zemljištu u centru Pekinga,

- Ogromnoj površini kompleksa,

- Neprocenjivim umetničkim i istorijskim artefaktima,

- I simboličnoj vrednosti za kinesku civilizaciju.

Neki stručnjaci smatraju da bi stvarna vrednost mogla biti mnogo veća kada bi se uzeo u obzir njegov kulturni i istorijski značaj, piše Blic Biznis.

Naravno, ovo su hipotetičke procene, jer se takav kompleks praktično ne može proceniti niti prodati na tržištu nekretnina.

