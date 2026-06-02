Posebno su pogođeni samohrani roditelji, ljudi koji žive sami i starije osobe. Regionalne razlike su velike. izveštava Dojče vele Stopa siromaštva u Nemačkoj dostigla je novi maksimum, prema novom izveštaju Paritetskog udruženja za siromaštvo (Der Paritätische Wohlfahrtsverband).

Od 2024. do 2025. godine, ovaj udeo, prema aktuelnom Izveštaju o siromaštvu, povećan je za 0,6 procentnih poena na 16,1 odsto stanovništva. Ove podatke je već u februaru objavio Savezni zavod za statistiku. Izvršni direktor Paritetnog udruženja, Joakim Rok, rekao je da je to „situacija slična krizi“ i upozorio saveznu vladu na moguće posledice smanjenja socijalnih davanja.

Dodatne štednje, kako je Rok rekao javnom radio servisu Dojčlandfunk, dodatno bi pogoršale krizu. Zabrinjavajuće je, naglasio je, da stopa siromaštva značajno raste drugu godinu zaredom.

Ko se smatra ugroženim siromaštvom u Nemačkoj?

Pogođene osobe se zvanično, prema definiciji Evropske unije, smatraju ugroženim siromaštvom. Udruženje naglašava da je zabeležen "tužan rekord". Nijedne prethodne godine nije bilo toliko ljudi pogođenih siromaštvom, navodi se.

Osobe koje imaju manje od 60 odsto medijanskog (srednjeg) prihoda smatraju se ugroženim siromaštvom, kako navode statističari, ili siromašnima, kako ih opisuje Paritetno udruženje socijalne zaštite.

Za samce je ovaj prag nedavno bio neto 1.446 evra mesečno, dok je za domaćinstva sa dve odrasle osobe i dvoje dece mlađe od 14 godina iznosio 3.036 evra.

Regionalne razlike su velike Nakon pada stope siromaštva od 2020. do 2023. godine, došlo je do "negativnog preokreta trenda", ističe udruženje socijalne zaštite.

Razlike između pojedinih regiona u Saveznoj Republici su velike. Tako, u Bavarskoj i Baden-Virtembergu, zahvaljujući svojoj snažnoj ekonomskoj strukturi, beleže se najniže stope žrtava: 12,6 i 13,2 odsto, respektivno. Savezne države Bremen (27,5 odsto), Saksonija-Anhalt (21,3 odsto), Hamburg (18,9 odsto) i Berlin (18,7 odsto) beleže najveće udele žrtava.

U zapadnoj Nemačkoj, posebno su pogođeni regioni poput Trira (21,4 odsto), Vezer-Emsa (20,8 odsto) i Arnsberga (19,6 odsto), dok su u istočnoj Nemačkoj, na primer, Hemnic (18,2 odsto) ili Lajpcig (17,4 odsto).

"Starost preti da postane zamka siromaštva"

Situacija starijih osoba je "napeta", naglašava Paritetno udruženje socijalne zaštite. Prema njihovim podacima, skoro svaka peta osoba starija od 65 godina je pogođena siromaštvom ili je u riziku od siromaštva.

Posebno su pogođene i druge grupe: ljudi koji žive sami (udeo siromašnih ili u riziku od siromaštva: 30,3 odsto), samohrani roditelji (28,9 odsto) i ljudi sa niskim nivoom obrazovanja (29,1 odsto).

Važne kupovine su često nemoguće

"Sve u svemu, trenutni razvoj događaja pokazuje da siromaštvo raste posebno tamo gde postoje strukturni nedostaci", objašnjavaju autori izveštaja, "na primer, sa niskim nivoom obrazovanja ili ograničenim pristupom tržištu rada".

Prema ovim podacima, četiri od pet pogođenih osoba su nezaposlene. Prema Izveštaju o siromaštvu, 70 odsto pogođenih ima nemačko državljanstvo, dok 30 odsto nema, piše Indeks.hr

Mnoga domaćinstva se suočavaju sa akutnim finansijskim teškoćama. Za 6,9 odsto stanovnika, prošle godine nije bilo dovoljno novca čak ni za pokrivanje tekućih troškova. Često nije bilo moguće platiti rastuće cene struje i grejanja, a često ni za kupovinu novog frižidera ili šporeta.

