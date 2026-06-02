Otkriveno je koliko zarađuju bankari u Hrvatskoj - niko nije očekivao tu sumu

Nekada je posao u banci bio sinonim za sigurnost, stabilna primanja i društveni ugled. Mnogi su verovali da je to zanimanje koje donosi mirnu budućnost, redovna primanja i poštovanje okoline. Danas, međutim, sve više zaposlenih tvrdi da stvarnost izgleda drugačije.

Autor: Dubravka Jovanović
02.06.2026. 14:25
Na društvenoj mreži Reddit nedavno se povela velika rasprava o tome da li su plate u bankama i računovodstvu dovoljno visoke u odnosu na odgovornost, stres i očekivanja koja se svakodnevno stavljaju pred zaposlene, prenosi Dnevno.

Komentari ljudi koji rade u ovoj industriji pokazali su da iza urednih kancelarija i poslovne odeće često stoje pritisak, prekovremeni sati i osećaj da trud nije dovoljno vrednovan.

"Ljudi misle da nam je lako"

Jedan korisnik, koji radi kao lični bankar, otkrio je da mesečno zarađuje oko 1.120 evra.

Kako kaže, mnogi sa strane misle da je posao u banci jednostavan, ali stvarnost je znatno komplikovanija.

"Od zaposlenih se očekuje da poznaju gotovo sve proizvode i usluge banke, da rade sa klijentima, rešavaju probleme i snose odgovornost za svaku grešku. Ljudi često ne vide koliko je taj posao zapravo zahtevan", napisao je.

Njegov komentar privukao je veliki broj reakcija, a mnogi su se složili da je odgovornost često mnogo veća od zarade.

Neki zarađuju više, ali cena nije mala

Među komentarima bilo je i onih koji imaju znatno veća primanja.

Jedan zaposleni u sektoru upravljanja rizicima naveo je da sa pet godina iskustva prima nešto više od 2.000 evra neto mesečno.

Drugi korisnik, koji radi u računovodstvu već deset godina, kaže da zarađuje oko 2.100 evra.

Ipak, obojica ističu da iza tih plata stoje godine iskustva, konstantno usavršavanje i velika odgovornost.

"Ljudi vide samo iznos na platnoj listi, ali ne vide šta sve stoji iza toga", napisao je jedan od njih.

"Posle svega, otišla sam"

Posebnu pažnju privukla je ispovest bivše radnice banke koja je odlučila da napusti posao.

Njena priča pokazala je da novac nije jedini razlog zbog kojeg ljudi ostaju ili odlaze iz neke profesije.

"Radila sam u banci do prošle godine. Plata je bila oko 800 evra, kasnije je povećana na oko 1.000 evra. Ali to nije promenilo ono najvažnije. Pritisak je bio ogroman, odgovornost velika, a podrške gotovo da nije bilo. Na kraju sam odlučila da odem", napisala je.

Dodala je da je posao ostavio ozbiljne posledice na njeno psihičko stanje i da se više nikada ne bi vratila u bankarski sektor.

Njena poruka izazvala je veliki broj komentara podrške.

Da li je problem samo u novcu?

Mnogi učesnici rasprave smatraju da pitanje plata nije jedini problem.

Zaposleni sve češće govore o stresu, velikim očekivanjima, radu sa nezadovoljnim klijentima i osećaju da se od njih traži sve više, dok su mogućnosti za napredovanje ograničene.

Istovremeno, deo komentatora ukazuje na velike razlike između država.

Jedan korisnik koji danas radi u Danskoj naveo je da za sličan posao prima oko 6.000 evra mesečno, što je višestruko više nego što je zarađivao ranije.

Promenila se slika jednog zanimanja

Rasprava na Redditu pokazala je koliko se percepcija bankarskog posla promenila tokom poslednjih decenija.

Posao koji je nekada važio za simbol sigurnosti danas kod mnogih izaziva sasvim drugačije emocije. Neki su zadovoljni svojim karijerama i zaradama, dok drugi otvoreno priznaju da razmišljaju o promeni profesije.

Jedno je, međutim, zajedničko gotovo svim komentarima - iza brojeva na platnoj listi često se krije mnogo više priča nego što se na prvi pogled može videti.

