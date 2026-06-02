Život u Austriji postaje sve skuplji: Inflacija ponovo raste

Prema preliminarnoj proceni austrijskog Zavoda za statistiku (Statistik Austria), godišnja stopa inflacije u maju 2026. godine iznosila je 3,7 odsto, što predstavlja rast u odnosu na april, kada je inflacija bila 3,4 odsto.

Na mesečnom nivou cene su porasle za 1,1 odsto u odnosu na april.

Usluge glavni pokretač rasta cena

Prema podacima statističara, najveći uticaj na rast inflacije imale su usluge, čije su cene u maju porasle za 4,4 odsto na godišnjem nivou.

Direktorka austrijskog Zavoda za statistiku Manuela Lenk istakla je da upravo sektor usluga i dalje predstavlja najveći izvor inflatornih pritisaka.

Među faktorima koji su doprineli rastu cena posebno se izdvaja poskupljenje avionskih karata, dok su primetna poskupljenja zabeležena i kod industrijskih proizvoda.

Cene industrijskih proizvoda porasle su za 1,4 odsto, što je značajno više nego u aprilu, kada je rast iznosio 0,8 odsto.

Energenti donekle ublažili inflaciju

Iako su brojni proizvodi i usluge poskupeli, cene energenata su u maju delimično ublažile inflatorni pritisak.

Dok je gorivo na pojedinim pumpama blago poskupelo, cene dizela i lož-ulja zabeležile su pad u odnosu na prethodni mesec.

Upravo zbog toga energija ovog puta nije imala tako snažan uticaj na ukupnu inflaciju kao tokom prethodnih meseci.

Hrana i dalje skuplja

Troškovi hrane, alkoholnih pića i duvanskih proizvoda nastavili su da rastu.

Prema podacima statistike, cene u ovoj kategoriji povećane su za 2,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Iako je to nešto sporiji rast nego u aprilu, kada je iznosio 2,6 odsto, građani i dalje osećaju posledice viših cena prilikom svakodnevne kupovine.

Građani sve pažljivije troše novac

Austrijski mediji navode da rast cena značajno utiče na navike potrošača.

Sve više građana pažljivo prati akcije, popuste i specijalne ponude u supermarketima kako bi smanjili mesečne troškove.

Za mnoge porodice planiranje kupovine postalo je svakodnevna rutina, a pitanje "šta je danas na sniženju" sve češće određuje sadržaj potrošačke korpe.

Ne raste samo inflacija, već i nezaposlenost

Pored rasta cena, Austrija se suočava i sa problemom povećanja nezaposlenosti.

Krajem maja na evidenciji Austrijskog servisa za zapošljavanje (AMS) nalazilo se oko 378.000 ljudi koji su tražili posao.

To pokazuje da očekivani oporavak tržišta rada još nije počeo, uprkos nadama da će se situacija tokom godine stabilizovati.

Sve manje razloga za optimizam

Iako Austrija i dalje važi za jednu od najrazvijenijih evropskih ekonomija, inflacija koja je već duže vreme viša od proseka evrozone i rast nezaposlenosti stvaraju dodatni pritisak na domaćinstva.

Zbog toga mnogi građani sa zabrinutošću gledaju na naredne mesece, pitajući se koliko će još trajati period poskupljenja i da li će životni troškovi nastaviti da rastu.

Za sada, kako ocenjuju austrijski mediji, razloga za veći optimizam još nema, dok su građani sve oprezniji kada je reč o trošenju novca i planiranju kućnog budžeta.

