Nova procena resursa opisuje ono što kompanije nazivaju najvećim „grinfild“ otkrićem bakra u poslednjih 30 godina, i posmatra se kao mogući izvor snabdevanja u trenutku kada svet svake godine troši sve više bakra.

Da li bi to moglo da pomeri globalna tržišta? Možda, ali samo ako projekat preživi godine inženjerskih radova, dobijanja dozvola i javnih rasprava. Za sada, to je jednostavan naslov sa složenom pozadinom, piše Ecoticias.

Ležište koje se izdvaja čak i u Andima

Najnovija procena resursa kompanije Lundin Mining kombinuje dva obližnja ležišta, Filo del Sol i Josemaria, u ono što kompanije nazivaju distrikt Vicuña duž međunarodne granice. Ideja je jednostavna: lokacije koje su blizu mogu da dele infrastrukturu, umesto da se sve gradi dvaput. Predsednik i izvršni direktor Džek Lundin rekao je: „Filo del Sol je jedno od najznačajnijih greenfield otkrića u poslednjih 30 godina.“ „Grinfild“ je rudarski izraz za lokaciju na kojoj ranije nije postojao veliki rudnik, zbog čega ovakvo otkriće može da promeni očekivanja.

Šta ti brojevi znače, a šta ne

Procena resursa je kao popis zaliha u skladištu u koje još ne možete u potpunosti da uđete. Oslanja se na bušenja, laboratorijske analize i kompjuterske modele, a zatim rezultate razvrstava po nivou pouzdanosti.

U kategoriji veće pouzdanosti navodi se oko 29 milijardi funti bakra, uz oko 32 miliona unci zlata i oko 659 miliona unci srebra. U kategoriji niže pouzdanosti dodaje se još oko 55 milijardi funti bakra, uz oko 49 miliona unci zlata i oko 808 miliona unci srebra.

To nije isto što i metal koji će sigurno biti izvađen i prodat. Kompanije i dalje moraju da dokažu da mogu da ga bezbedno eksploatišu, prerade rudu i upravljaju otpadom, uz poštovanje zakona i budžeta. Izveštavanje se zasniva na kanadskom standardu NI 43-101, koji služi da rudarske procene budu uporedive i transparentne. Ipak, rane procene mogu se značajno menjati kako stižu novi rezultati bušenja, pa je neizvesnost sastavni deo cele priče.

Zajedničko ulaganje i raspodela rizika

Veličina ovog područja privukla je i globalne rudarske igrače. Godine 2024. BHP je najavio zajedničko ulaganje sa jednakim udelima, uz procenu da će uplatiti oko 2,1 milijardu dolara u gotovini kao deo šire transakcije.

To je važno i za ljude koji ne prate rudarske vesti: veliki projekti često ne mogu da napreduju bez snažne finansijske i tehničke podrške, a zajednički model omogućava da se rizik i troškovi podele između partnera i preko granica.

Rastuća potražnja za bakrom

Bakar je ključni metal elektrifikacije — koristi se u dalekovodima, transformatorima i električnim instalacijama u domaćinstvima. Kako se šire elektroenergetske mreže i raste upotreba električnih vozila, potražnja za bakrom nastavlja da raste.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) procenjuje da bi potražnja za bakrom mogla porasti za oko 30 odsto do 2040. godine prema postojećim politikama, uz upozorenje na mogući deficit ponude sredinom 2030-ih. To je jedan od razloga zašto se nova velika nalazišta u Andima prate sa velikom pažnjom.

Zlato i srebro imaju drugačiju ulogu, ali su i dalje važni — koriste se u elektronici zbog dobre provodljivosti, a istovremeno imaju snažnu investicionu ulogu, što može pojačati cenovne oscilacije.

Od resursa do rudnika, proces dug decenijama

Pretvaranje nalazišta u rudnik traje godinama i košta milijarde. Integrisana tehnička studija iz februara 2026. predviđa da bi rudnik mogao u proseku da proizvodi oko 882 miliona funti bakra godišnje tokom prvih 25 godina, uz oko 700.000 unci zlata i oko 22 miliona unci srebra godišnje.

Ista studija procenjuje životni vek rudnika na više od 70 godina, što znači da bi mogao da obuhvati više ekonomskih ciklusa. Plan uključuje i veliku infrastrukturu: unapređenje puta dugog oko 220 kilometara od grada Angualasto, kao i prekogranični sistem koji bi se oslanjao na luke i cevovode.

Ekonomski efekat ne odnosi se samo na izvoz. Procene govore o oko 965 miliona dolara godišnje i oko 69 milijardi dolara ukupno kroz poreze i rudne rente za Argentinu. Takođe se očekuje oko 5.500 direktnih radnih mesta u fazi izgradnje i oko 19.000 indirektnih poslova kroz lance dobavljača i izvođače.

Voda, glečeri i ograničenja

Rudnicima je potrebna voda, a planinski ekosistemi su posebno osetljivi. Studija predviđa da bi se u početnim fazama koristila podzemna voda, dok bi se dugoročno uvodila desalinizovana morska voda dopremljena iz Čilea, kako bi se smanjio pritisak na lokalne izvore.

Ekološki nadzor dodatno oblikuju argentinski zakoni o zaštiti glečera, koji štite glečere i zaleđena područja važna za skladištenje vode. Aktivnosti koje bi mogle da ih ugroze podležu ograničenjima, što utiče na planiranje puteva, jalovišta i „tailings“ otpada iz prerade rude.

Lokalne zajednice duž Anda takođe izražavaju zabrinutosti koje se ne vide u tabelama resursa. Saobraćaj, prašina, kvalitet vode i vlasnička prava nad zemljištem često postaju ključna pitanja u procesu izdavanja dozvola i obično se javljaju veoma rano.

Šta pratiti dalje

U narednim godinama ključni signali biće nova bušenja, ažurirane studije i odluke o dozvolama koje će pokazati da li se veliki resurs može pretvoriti u stvarni rudnik. Investitori će pratiti kontrolu troškova, dok će lokalne zajednice pratiti da li se obećanja zaista pretvaraju u konkretne promene u svakodnevnom životu, a ne samo u prezentacijama.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



