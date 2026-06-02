U poljoprivrednoj sezoni 2025/2026, Rusija će izvesti 60 miliona tona žitarica, uključujući 50 miliona tona pšenice, rekla je ministarka poljoprivrede Oksana Lut na sastanku resornog ministarstva. Ministarstvo je ranije očekivalo da će do kraja sezone u junu stranim kupcima isporučiti 54 do 55 miliona tona žitarica, uključujući 43 do 44 miliona tona pšenice.

Izvozni potencijal poljoprivredne sezone koja se završava zasniva se na prošlogodišnjoj žetvi, koja je, sa 144,6 miliona tona, bila treća u ruskoj istoriji, napominje ruska novinska agencija Interfaks.

Žetva obuhvata 93,8 miliona tona pšenice, najvažnije kulture, što značajno premašuje domaće potrebe, istakla je Lut. Ukupna vrednost ruskog poljoprivrednog izvoza od početka godine iznosi oko 16 milijardi dolara, što je povećanje od 22,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Pored pšenice, Rusija takođe drži vodeću poziciju na globalnom tržištu smrznute ribe, suncokretovog ulja i heljde.

"Važni rezultati u 2025. godini uključuju značajno povećanje isporuka proizvoda sa visokom dodatom vrednošću, koji danas čine skoro polovinu ukupnog izvoza", rekla je ministarka.

Vrednost ruske poljoprivredne tehnologije, pre svega mineralnih đubriva, povećana je u 2025. godini, rekla je, za oko trećinu, prešavši 16 milijardi dolara.

Isporuke sredstava za zaštitu bilja povećane su za četvrtinu, a svetsko tržište sve više traži rusko seme, genetski materijal, stoku i vakcine, rekla je Lut.

Među "perspektivnim" izvoznim segmentima, ministarka je izdvojila visokotehnološke proizvode poput lizina i modifikovanih skrobova, čiji je izvoz povećan za skoro četvrtinu, prešavši 300 miliona dolara, prema podacima Interfaksa.

