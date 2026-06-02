EUR EUR 117,07 117,42din 117,77
USD USD 100,55 100,85din 101,15
CAD CAD 72,92 73,14din 73,36
AUD AUD 72,04 72,26din 72,48
GBP GBP 135,12 135,52din 135,93
CHF CHF 128,22 128,61din 128,99
KURSNA LISTA

Svet

Švajcarska više nije ono što je bila - njeni građani otkrivaju da je daleko od idealnog

Kada se pomene Švajcarska, većina ljudi prvo pomisli na visoke plate, uređenu državu, sigurna radna mesta i kvalitetan život. Godinama je važila za zemlju u kojoj se trud i rad gotovo uvek isplate, zbog čega je bila jedan od najčešćih izbora ljudi iz regiona koji su želeli bolju budućnost.

Autor:  Dubravka Jovanović
02.06.2026.12:59
0
Švajcarska više nije ono što je bila - njeni građani otkrivaju da je daleko od idealnog
Shutterstock
Preživeo je i još raste - jugoslovenski gigant se menja posle 100 godina
Foto: Shutterstock
 Preživeo je i još raste - jugoslovenski gigant se menja posle 100 godina
Prethodna vest
Život u Austriji postaje sve skuplji: Inflacija ponovo raste
Foto: Shutterstock
 Život u Austriji postaje sve skuplji: Inflacija ponovo raste
Sledeća vest

Međutim, poslednjih godina sve više stanovnika ove zemlje govori o problemima koji su do skoro bili gotovo nezamislivi za jednu od najbogatijih država sveta.

Prema istraživanju švajcarskog portala Blick, u kojem je učestvovalo više od 7.000 građana, veliki broj ljudi nakon plaćanja kirije, zdravstvenog osiguranja, računa i drugih troškova na kraju meseca ima veoma malo novca na raspolaganju. Neki kažu da im ne ostane gotovo ništa, prenosi Dnevno.

Visoka plata ne znači nužno i bezbrižan život

Iako su zarade u Švajcarskoj među najvišima u Evropi, rast troškova života poslednjih godina ozbiljno je opteretio kućne budžete.

To potvrđuju i brojna iskustva ljudi koji tamo žive ili su godinama radili.

Jedan bivši menadžer velike kompanije, koji je nekoliko godina proveo u Švajcarskoj, kaže da je za četiri godine zaradio više nego za deset godina rada u Austriji.

Ipak, novac nije ono čega se najviše seća.

"Zemlja je uređena, sistem funkcioniše i sve je organizovano. Ali vremenom sam shvatio da novac ne može da nadoknadi nedostatak bliskosti među ljudima. Ako ste osoba kojoj su važni prijatelji, porodica i druženje, posle nekog vremena to može da vam nedostaje više nego što ste očekivali", ispričao je.

Dodaje da su troškovi života danas znatno veći nego pre nekoliko godina.

"Ljudi često vide samo visoke plate. Međutim, kada platite stan, osiguranje, prevoz i ostale troškove, slika izgleda drugačije. Nije svaka plata dovoljna za lagodan život", kaže on.

Sve više ljudi želi da ode, ali posao nije lako pronaći

Uprkos tome, Švajcarska i dalje privlači veliki broj ljudi iz regiona koji u njoj vide priliku za bolji život.

Na društvenim mrežama često se mogu pronaći pitanja o tome koliko je teško preseliti se i pronaći posao.

Odgovori ljudi koji već žive tamo uglavnom su slični - mogućnosti postoje, ali konkurencija nikada nije bila veća.

"Posao danas nije lako pronaći. Mnogo više ljudi konkuriše za ista radna mesta nego ranije, a poslodavci imaju velika očekivanja", navodi jedan stanovnik Švajcarske.

Jezik je i dalje ključ uspeha

Jedna od najčešćih grešaka ljudi koji planiraju odlazak jeste verovanje da je dovoljno znati engleski jezik.

Međutim, oni koji godinama žive u Švajcarskoj upozoravaju da je poznavanje nemačkog, francuskog ili italijanskog jezika, u zavisnosti od kantona, često presudno za pronalazak kvalitetnog posla.

"Bez jezika je mnogo teže nego što ljudi misle. Možete se snaći na početku, ali za ozbiljniji posao i normalan život potrebno je mnogo više od engleskog", objašnjava jedan od učesnika diskusije.

Da li je Švajcarska i dalje zemlja iz snova?

Odgovor na to pitanje verovatno zavisi od toga šta ko traži.

Za nekoga su visoke plate, sigurnost i uređen sistem dovoljni razlozi za odlazak. Za druge su porodica, prijatelji i osećaj pripadnosti podjednako važni.

Ono što je sigurno jeste da današnja Švajcarska više nije zemlja o kojoj se govori isključivo kroz priče o bogatstvu i bezbrižnom životu. Kao i ostatak Evrope, suočava se sa rastom troškova i ekonomskim izazovima koji sve više utiču na svakodnevicu običnih ljudi.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
Švajcarska standard Život

Povezane vesti

Građani se "kuvaju" na 35 stepeni - najbogatija zemlja Evrope ima novac za sve, ali ne i za klime
Foto: DimaBerlin/Shutterstock

Građani se "kuvaju" na 35 stepeni - najbogatija zemlja Evrope ima novac za sve, ali ne i za klime

08:17 | 0
Švajcarska više nije broj jedan - bogataši sada najviše novca drže u ovom gradu
Foto: Shutterstock

Švajcarska više nije broj jedan - bogataši sada najviše novca drže u ovom gradu

18:00 | 0
Veliko istraživanje otkrilo gde se najbolje živi u Nemačkoj - razlike ogromne
Foto: Pixabay

Veliko istraživanje otkrilo gde se najbolje živi u Nemačkoj - razlike ogromne

09:20 | 0
U borbi sa viškom mesa - Švajcarci odustaju od svinjogojstva
Foto: Foto-Sabine/Shutterstock

U borbi sa viškom mesa - Švajcarci odustaju od svinjogojstva

10:42 | 0
Pet minuta dnevno koji menjaju energiju za ceo dan
Shutterstock

Pet minuta dnevno koji menjaju energiju za ceo dan

09:00 | 0
Komentari (0)

Svet

Jedan prekršaj u inostranstvu i ostajete bez vozačke dozvole - novčana kazne sa 90 evra može da naraste na 3.000
Foto:Shutterstock

Jedan prekršaj u inostranstvu i ostajete bez vozačke dozvole - novčana kazne sa 90 evra može da naraste na 3.000

17:30 Svet
Kina uvodi strože propise za AI stručnjake
Foto: Summit Art Creations/Shutterstock

Kina uvodi strože propise za AI stručnjake

16:37 Svet
Podaci iznenadili - građani jedne evropske zemlje troše i kada nemaju novca 
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Podaci iznenadili - građani jedne evropske zemlje troše i kada nemaju novca 

16:11 Svet
Od zemlje snova do borbe za račune - sve više ljudi napušta Nemačku
Foto: Shutterstock

Od zemlje snova do borbe za račune - sve više ljudi napušta Nemačku

15:30 Svet
Gugl proširuje AI infrastrukturu - planira ulaganje od 80 milijardi dolara
Foto: Shutterstock

Gugl proširuje AI infrastrukturu - planira ulaganje od 80 milijardi dolara

14:24 Svet
Život u Austriji postaje sve skuplji: Inflacija ponovo raste
Foto: Shutterstock

Život u Austriji postaje sve skuplji: Inflacija ponovo raste

13:18 Svet
Najugroženiji samohrani roditelji i penzioneri - u Nemačkoj sve više siromašnih
Foto: Werner Spremberg/Shutterstock

Najugroženiji samohrani roditelji i penzioneri - u Nemačkoj sve više siromašnih

12:16 Svet
Amerikanci ubrzavaju razvoj novog tenka - uložiće dodatnih 474 miliona dolara
Foto: Faizinraz / Shutterstock.com

Amerikanci ubrzavaju razvoj novog tenka - uložiće dodatnih 474 miliona dolara

12:11 Svet
Svet zavisi od njene pšenice - Rusija ostvarila jednu od najvećih žetvi u istoriji i pojačava izvoz
Foto: branislavpudar/shutterstock

Svet zavisi od njene pšenice - Rusija ostvarila jednu od najvećih žetvi u istoriji i pojačava izvoz

10:06 Svet
Godinama nisu uspeli, Tramp jeste - Evropa sprema istorijski zaokret
Foto: Joey Sussman/Shutterstock

Godinama nisu uspeli, Tramp jeste - Evropa sprema istorijski zaokret

09:26 Svet

Najnovije

Najčitanije

22min

Neverovatna ponuda iz Italije - prodaje se kuća na Siciliji po ceni dva kvadrata u Beogradu

1H

Jedan prekršaj u inostranstvu i ostajete bez vozačke dozvole - novčana kazne sa 90 evra može da naraste na 3.000

1H

Svi koriste AI, malo ko zna kako zaista radi - srpski stručnjaci se ne plaše veštačke inteligencije, oni je stvaraju

1H

Kina uvodi strože propise za AI stručnjake

2H

Podaci iznenadili - građani jedne evropske zemlje troše i kada nemaju novca 

1D

Kupili rudnik za 1,7 miliona evra pa otkrili njegovu pravu vrednost - meri se milijardama 

1D

Put ka moru biće lakši - Grčka uvodi novu organizaciju zbog gužvi ka letovalištima

1D

Turski tok radi punom parom - Gasprom isporučuje najveću količinu gasa od početka rada gasovoda 

1D

Naučnici ostali zatečeni - zbog kineskog energetskog diva dan na zemlji traje duže 

24H

Jedna od najneobičnijih plaža u Grčkoj - njen pejzaž podseća na površinu Meseca 

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,55 100,85 101,15
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 72,04 72,26 72,48
GBP GBP 135,12 135,52 135,93
CHF CHF 128,22 128,61 128,99

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 60.697,00 €
ETH ETH 1.699,58 €
LTC LTC 43,21 €
DOT DOT 0,98 €
BCH BCH 247,81 €
LINK LINK 7,65 €
BNB BNB 588,73 €
XMR XMR 292,03 €
Powered by CoinGecko API