Švajcarska više nije ono što je bila - njeni građani otkrivaju da je daleko od idealnog

Međutim, poslednjih godina sve više stanovnika ove zemlje govori o problemima koji su do skoro bili gotovo nezamislivi za jednu od najbogatijih država sveta.

Prema istraživanju švajcarskog portala Blick, u kojem je učestvovalo više od 7.000 građana, veliki broj ljudi nakon plaćanja kirije, zdravstvenog osiguranja, računa i drugih troškova na kraju meseca ima veoma malo novca na raspolaganju. Neki kažu da im ne ostane gotovo ništa, prenosi Dnevno.

Visoka plata ne znači nužno i bezbrižan život

Iako su zarade u Švajcarskoj među najvišima u Evropi, rast troškova života poslednjih godina ozbiljno je opteretio kućne budžete.

To potvrđuju i brojna iskustva ljudi koji tamo žive ili su godinama radili.

Jedan bivši menadžer velike kompanije, koji je nekoliko godina proveo u Švajcarskoj, kaže da je za četiri godine zaradio više nego za deset godina rada u Austriji.

Ipak, novac nije ono čega se najviše seća.

"Zemlja je uređena, sistem funkcioniše i sve je organizovano. Ali vremenom sam shvatio da novac ne može da nadoknadi nedostatak bliskosti među ljudima. Ako ste osoba kojoj su važni prijatelji, porodica i druženje, posle nekog vremena to može da vam nedostaje više nego što ste očekivali", ispričao je.

Dodaje da su troškovi života danas znatno veći nego pre nekoliko godina.

"Ljudi često vide samo visoke plate. Međutim, kada platite stan, osiguranje, prevoz i ostale troškove, slika izgleda drugačije. Nije svaka plata dovoljna za lagodan život", kaže on.

Sve više ljudi želi da ode, ali posao nije lako pronaći

Uprkos tome, Švajcarska i dalje privlači veliki broj ljudi iz regiona koji u njoj vide priliku za bolji život.

Na društvenim mrežama često se mogu pronaći pitanja o tome koliko je teško preseliti se i pronaći posao.

Odgovori ljudi koji već žive tamo uglavnom su slični - mogućnosti postoje, ali konkurencija nikada nije bila veća.

"Posao danas nije lako pronaći. Mnogo više ljudi konkuriše za ista radna mesta nego ranije, a poslodavci imaju velika očekivanja", navodi jedan stanovnik Švajcarske.

Jezik je i dalje ključ uspeha

Jedna od najčešćih grešaka ljudi koji planiraju odlazak jeste verovanje da je dovoljno znati engleski jezik.

Međutim, oni koji godinama žive u Švajcarskoj upozoravaju da je poznavanje nemačkog, francuskog ili italijanskog jezika, u zavisnosti od kantona, često presudno za pronalazak kvalitetnog posla.

"Bez jezika je mnogo teže nego što ljudi misle. Možete se snaći na početku, ali za ozbiljniji posao i normalan život potrebno je mnogo više od engleskog", objašnjava jedan od učesnika diskusije.

Da li je Švajcarska i dalje zemlja iz snova?

Odgovor na to pitanje verovatno zavisi od toga šta ko traži.

Za nekoga su visoke plate, sigurnost i uređen sistem dovoljni razlozi za odlazak. Za druge su porodica, prijatelji i osećaj pripadnosti podjednako važni.

Ono što je sigurno jeste da današnja Švajcarska više nije zemlja o kojoj se govori isključivo kroz priče o bogatstvu i bezbrižnom životu. Kao i ostatak Evrope, suočava se sa rastom troškova i ekonomskim izazovima koji sve više utiču na svakodnevicu običnih ljudi.

