U fokusu su prirodni dijamanti i kritični minerali, a poruka afričkog lidera je jasna: saradnja mora biti zasnovana na obostranom interesu.

"Amerika na prvom mestu, Bocvana na prvom mestu"

Predsednik Boko je u razgovoru za medije istakao da razume politiku Donalda Trampa jer i sam vodi sličnu strategiju za svoju zemlju, piše Njuzvik, prenosi Blic.

– Svaka zemlja sledi svoje interese. Predsednik Tramp kaže „Amerika na prvom mestu“, ja kažem „Bocvana na prvom mestu“. Zadatak liderstva je da pronađe gde se ti interesi susreću kako bismo stvorili zajednički prosperitet – izjavio je Boko, naglašavajući da je Tramp neko sa kim se „može poslovati“.

Cilj je nulta carina na dijamante

Bocvana je najveći svetski proizvođač dijamanata po vrednosti, a industrija ovog dragog kamenja čini oko 80 odsto izvoznih prihoda zemlje. Međutim, sektor se suočava sa izazovima poput rasta prodaje laboratorijski uzgojenih dijamanata i američkih tarifa.

Kada je Tramp prošle godine uveo tarife, Bocvana je prvobitno pogođena stopom od 37 odsto, koja je kasnije smanjena na 15 odsto. Ipak, Boko ima veće ambicije:

Cilj je 0% tarifa: Predsednik Bocvane tvrdi da bi ukidanje carina imalo ekonomskog smisla jer SAD nemaju sopstvenu industriju prirodnih dijamanata koju treba štititi.

Zaštita prirodnog dragog kamenja: Traži se strože obeležavanje kako bi se napravila jasna razlika između prirodnih dijamanata i sintetičkih alternativa.

Kritični minerali kao novi adut protiv Kine

Ono što ovaj dogovor čini posebno primamljivim za Vašington jesu novootkrivena nalazišta kritičnih minerala.

U Bocvani su identifikovana nalazišta svih 15 elemenata retkih zemalja koji se nalaze na listi kritičnih minerala SAD, kao i rezerve bakra, kobalta, nikla i vanadijuma.

Ovi resursi su ključni za:

Vojnu industriju: Obnova zaliha oružja i municije.

Visoku tehnologiju: Proizvodnja poluprovodnika i električnih vozila.

Smanjenje zavisnosti od Kine: Kina trenutno dominira sa više od dve trećine globalne proizvodnje retkih zemalja, što Tramp želi da promeni kroz nova partnerstva u Africi.

Širenje uticaja: Ulazak u vlasništvo "De Beers-a"

Bocvana ne želi da bude samo izvoznik sirovina.

Predsednik Boko je potvrdio da država planira da preuzme veći udeo u britanskom gigantu De Beers, kako bi zadržala veći deo vrednosti unutar zemlje kroz preradu, sečenje i poliranje dijamanata.

Dok Kina decenijama gradi snažne veze širom Afrike, Bocvana poručuje da je otvorena za sve, ali da kao jedna od najstabilnijih demokratija na kontinentu ima poseban interes za saradnju sa partnerima koji dele njene vrednosti, poput SAD i Velike Britanije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.