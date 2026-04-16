On je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da "čitanje između redova" najnovijeg izveštaja Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) ukazuje na to da bi se gotovo svi ključni ekonomski rizici mogli intenzivirati usled posledica rata u regionu.

"Gotovo svaki izazov sa kojim se suočava globalna ekonomija spreman je da se intenzivira zbog posledica rata na Bliskom istoku", napisao je El-Erian.

On je kao glavne rizike naveo slab privredni rast, visoke troškove života, nejednakost, velike budžetske deficite i rast javnog duga, klimatske rizike i politička ograničenja.

El-Erian, koji je glavni ekonomski savetnik u osiguravajućoj kompaniji Allianz i bivši izvršni direktor investicionog fonda PIMCO, upozorio je da su globalna tržišta već pod pritiskom zbog geopolitičkih tenzija, piše Biznis insajder (Business Insider).

Pritisak na energetska tržišta

Sukobi između Irana, SAD i Izraela doprineli su nestabilnosti na tržištima energije, uz zabrinutost oko snabdevanja kroz Ormuski moreuz, ključnu rutu za transport nafte i tečnog prirodnog gasa. To je u prethodnom periodu dovelo do rasta cena energenata.

MMF je u svom najnovijem "World Economic Outlook" izveštaju upozorio na "veliki test" za globalnu ekonomiju, navodeći da ratna dešavanja mogu da uspore rast i podstaknu inflaciju.

Fond je snizio prognozu globalnog rasta za ovu godinu sa 3,3 procenta na 3,1 odsto, dok je projekcija inflacije povećana na 4,4 procenta.

U scenariju produženih sukoba i poremećaja u energetskom snabdevanju, MMF upozorava da bi globalni rast mogao pasti na oko dva odsto, uz inflaciju iznad šest procernata u narednom periodu.

Fiskalni pritisci i inflacija

MMF je takođe upozorio da rast javnog duga i fiskalnih deficita u mnogim državama može dodatno da pojača pritisak na kamatne stope i finansijske uslove, što bi moglo otežati borbu protiv inflacije.

Agencija je navela da aktuelne geopolitičke tenzije stvaraju dileme za kreatore politika, između podrške rastu i borbe protiv inflacije, kao i između socijalne zaštite i fiskalne stabilnosti.

El-Erian već duže vreme upozorava na ekonomske posledice geopolitičkih sukoba. Ranije je naveo da rast cena nafte i poremećaji u snabdevanju energijom mogu izazvati dodatni inflatorni pritisak i negativno uticati na troškove života i finansijsku stabilnost.

Upozorenja i drugih ekonomista

Slične ocene izneo je i ekonomista Džeremi Sigel sa Univerziteta Vorton, koji je upozorio da bi viši troškovi nafte i transporta mogli da se preliju na cene širokog spektra proizvoda, uključujući hranu, logistiku i avio-prevoz.

Prema njegovim rečima, efekti viših troškova energije mogli bi da se osete u narednim mesecima kroz povećanje cena u lancima snabdevanja.

