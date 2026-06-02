Amerikanci ubrzavaju razvoj novog tenka - uložiće dodatnih 474 miliona dolara

Ova investicija predstavlja veliki napor da se američkim oklopnim snagama vrate mobilnost i agilnost na bojištu, uz zadržavanje zaštite i vatrene moći potrebne za visokointenzivne sukobe protiv ravnopravnih protivnika.

Dizajniran da bude lakši, otporniji i smrtonosniji od sadašnjih varijanti Abramsa, M1E3 ima za cilj da smanji logističke i operativne probleme koje stvaraju sve teža oklopna vozila. Tenk odražava širi trend modernizacije ka borbenim sistemima koji mogu brže da se rasporede, efikasnije manevrišu i održavaju operacije na osporavanim bojištima bez žrtvovanja borbene efikasnosti.

Prema budžetskom zahtevu predsednika SAD za fiskalnu 2027. godinu, američka vojska planira da isporuči prototipe M1E3 vojnicima u roku od 24 do 30 meseci. Program je jedan od nekoliko prioritetnih modernizacionih projekata koji se ubrzavaju kroz reforme nabavke i inicijative digitalnog inženjeringa, sa ciljem skraćivanja rokova razvoja i brzog uvođenja novih borbenih sposobnosti. Budžet posebno finansira završetak izrade prototipa i pokretanje aktivnosti potrebnih za prelazak programa u proizvodnju tokom fiskalne 2028. godine, piše Army reciognition.

M1E3 predstavlja najznačajniju evoluciju porodice glavnih borbenih tenkova Abrams u poslednjih nekoliko decenija. Od ulaska u službu početkom osamdesetih godina, Abrams je prošao kroz niz modernizacija koje su kontinuirano unapređivale vatrenu moć, zaštitu, senzore, umreženost i ukupnu efikasnost na bojištu.

Najnovija operativna verzija, M1A2 SEP v3, uključuje unapređeni oklop, poboljšanu proizvodnju električne energije u vozilu, nadograđenu digitalnu arhitekturu, napredne termalne nišane, podatkovne veze za municiju i kompatibilnost sa aktivnim sistemom zaštite Trophy, što ga čini jednim od najsposobnijih glavnih borbenih tenkova trenutno u službi širom sveta. Međutim, borbena efikasnost dobijena kroz uzastopne nadogradnje došla je po cenu povećane mase vozila i većih zahteva za održavanje.

Čudovište od 70 tona

Moderne varijante Abramsa premašuju 70 tona, što stvara izazove za stratešku mobilnost, transport, kompatibilnost sa infrastrukturom, potrošnju goriva i raspoređivanje u različitim operativnim zonama. Ova ograničenja postaju sve važnija dok se američka vojska priprema za moguće velike operacije u regionima gde strateške udaljenosti, transportne mreže i logistički kapaciteti mogu direktno uticati na tempo operacija.

Opis američke vojske da je M1E3 istovremeno lakši, bolje zaštićen, smrtonosniji i brzo rasporediv naglašava ključni izazov koji pokreće ovaj program. Buduće oklopne formacije moraju zadržati vatrenu moć i sposobnost preživljavanja potrebnu za poraz ravnopravnih protivnika, uz istovremeno poboljšanje operativne mobilnosti i smanjenje logističkih zahteva.

Ovaj zahtev sugeriše da vojska traži potpuno drugačiji balans između zaštite, smrtonosnosti i mogućnosti brzog raspoređivanja u odnosu na prethodne modernizacije Abramsa. Operativno okruženje sa kojim se suočavaju oklopne snage takođe se značajno promenilo. Nedavni sukobi pokazali su rastuću pretnju bespilotnih letelica, lutajuće municije, precizno navođene artiljerije, sistema za elektronsko ratovanje i stalnog nadzora bojišta. Iako tenkovi ostaju ključni i za ofanzivne i za defanzivne operacije, njihova sposobnost preživljavanja sve više zavisi od kombinacije oklopne zaštite, mobilnosti, situacione svesti, aktivnih sistema zaštite i integracije u šire komandno-kontrolne mreže.

Digitalizacija tenka

Zbog toga se M1E3 razvija kao deo šire transformacije borbenih formacija američke vojske. Strategija modernizacije za fiskalnu 2027. godinu daje prioritet preciznim sistemima dugog dometa, protivvazdušnoj i protivraketnoj odbrani, sposobnostima za borbu protiv dronova, autonomnim sistemima, elektronskom ratovanju i komandno-kontrolnim mrežama nove generacije. U tom okviru, budući Abrams treba da funkcioniše kao digitalno povezani borbeni sistem sposoban za integraciju u višedomenjske operacije zajedno sa ljudskim i bespilotnim sredstvima.

Program je takođe deo šireg portfolija modernizacije borbenih vozila nove generacije američke vojske. Pored M1E3, budžet za fiskalnu 2027. godinu izdvaja 547 miliona dolara za mehanizovano borbeno vozilo pešadije XM30 i više od 1,1 milijarde dolara za nabavku višenamenskog oklopnog vozila AMPV. Ove investicije pokazuju da vojska modernizuje čitavu arhitekturu oklopnih brigadnih borbenih timova, sa ciljem unapređenja mobilnosti, zaštite, povezivosti i borbene efikasnosti u više kategorija vozila.

Jednako važan je i pristup nabavci koji stoji iza M1E3. Budžet američke vojske za fiskalnu 2027. godinu više puta naglašava isporuku sposobnosti „brzinom relevantnosti“ kroz digitalni inženjering, brzo pravljenje prototipa i pojednostavljene procese nabavke. Cilj da se prototipovi tenkova stave u ruke vojnika u roku od 24 do 30 meseci znatno je brži od istorijskih rokova za velike programe oklopnih vozila i odražava širi napor ubrzavanja modernizacije čitavih oružanih snaga.

Novi balans između zaštite, vatrene moći, mobilnosti

Iz industrijske perspektive, M1E3 podržava širi napor američke vojske da ojača odbrambenu industrijsku bazu, uz ubrzavanje spremnosti za proizvodnju borbenih sistema nove generacije. Odluka da se tokom fiskalne 2027. godine započnu aktivnosti prelaska u proizvodnju pokazuje nameru vojske da brzo pređe sa razvoja prototipa na masovnu proizvodnju ukoliko testiranja ispune ciljeve. Ovakav pristup uklapa se u šira ulaganja za fiskalnu 2027. godinu usmerena na proširenje industrijskih kapaciteta, ubrzanje programa modernizacije i osiguravanje da američka vojska može da uvede napredne borbene sposobnosti tempom usklađenim sa rastućim pretnjama.

Ubrzavanje razvoja M1E3 Abramsa pokazuje da američka vojska smatra da buduće oklopno ratovanje zahteva više od postepenih unapređenja postojećih borbenih vozila. Iako M1A2 SEP v3 ostaje među najsposobnijim glavnim borbenim tenkovima današnjice, budući operativni zahtevi traže novi balans između zaštite, vatrene moći, mobilnosti, mogućnosti raspoređivanja i digitalne integracije. Ukoliko američka vojska isporuči prototipe u planiranom roku od 24 do 30 meseci i uvede program u proizvodnju tokom fiskalne 2028. godine, M1E3 bi mogao postati osnova sledeće generacije američke oklopne borbene moći i merilo ubrzane strategije vojne nabavke.

