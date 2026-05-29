Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 27,66 milijardi evra, znatno manje nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 23 u kategoriji "ekstremni strah", neznatno više u odnosu na jučerašnjih 22 u istoj kategoriji.

Pad vrednosti i opšteg sentimenta na kripto tržištu poslednjih dana rezultat je spleta nepovoljnih makroekonomskih podataka, geopolitičkih pritisaka i odliva novca iz ETF fondova, preneo je ranije portal kompanije Glasnod.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 0,59 odsto na 1.715,82 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,46 odsto na 545,72 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 0,28 odsto na 69,86 evra, a avalanš (AVAX) za 0,38 odsto na 7,58 evra, piše Tanjug.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) prodaje se danas za 1,49 evra, što je za 1,53 odsto manje nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute ALLO, ID i HEI.

