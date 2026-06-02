Našli su rešenje - Ukrajina dugoročno obezbedila snabdevanje gasom

To je, nakon međuvladinih konsultacija tokom zvanične posete Litvaniji, saopštila ukrajinska premijerka Julija Sviridenko, prenosi Ukrinform.

"Ukrajina će dobijati veće količine ukapljenog prirodnog gasa sa Baltika. Tokom međuvladinih konsultacija u Viljnusu postigli smo dogovor o dugoročnom snabdevanju LNG-om preko terminala u Klajpedi", navela je ona.

Kako je istakla Sviridenko, prirodni gas može da stiže kako od američkih, tako i od proizvođača sa Bliskog istoka, piše Tanjug.

Ukrajinski Naftogas već je primao takve isporuke, a novi sporazumi omogućiće dalje jačanje tog kanala snabdevanja, navodi agencija.

