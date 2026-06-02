Sve zavisi od broja kreveta i lokacije. RTL Danas je uzeo primer stana od 50 kvadratnih metara sa četiri kreveta na Krku.

Proračun Hrvatskog udruženja porodičnog smeštaja izgleda ovako: Stanodavac sada plaća paušalni porez od 400 evra za četiri kreveta, a prema novom predlogu, država bi naplatila 200 evra više. Ako plaća porez na nekretnine - to je još 175 evra.

Krk je prilagodio turističku taksu za 2027. godinu za pet evra na 65 evra, turistička članarina je skoro 24 evra. Ukupno bi fiksni porezi iznosili oko 864 evra prema novom proračunu, objavio je RTL Danas.

Međutim, to nisu jedini troškovi za turizam. Provizije platformama za iznajmljivanje koštaju između 1.000 i 1.500 evra. Država takođe naplaćuje PDV na provizije od 250 do 375 evra.

Svakom stanu je potrebno čišćenje. Ako to stanodavac ne radi sam, onda to rade čistačice ili agencije, a to košta najmanje 600 do 1.000 evra. Troškovi komunalnih usluga su između 400 i 600 evra, a održavanje i potrošni materijal dodatnih 200 do 300 evra. Ukupni godišnji troškovi su dakle najmanje 3.314 evra, piše Dnevno.hr

Ako je stan zauzet 80 dana u godini, a noćenje je 100 evra - to znači da je prihod 8.000 evra. Kada se sve sabere i oduzme, vlasniku stana ostaje 4.686 evra.

U procentualnom smislu - neto dobit je oko 58 procenata. Ali, kako nam kažu stanodavci, uvek postoje neplanirani dodatni troškovi.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.