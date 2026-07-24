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Vlada Srbije sprema mere za rast BDP-a - industrija, investicije i poljoprivreda u fokusu

Vlada Srbije analizirala mere za ubrzanje ekonomskog rasta. Fokus su industrijska proizvodnja, strane investicije, energetika i poljoprivreda.

Autor:  Dubravka Jovanović
24.07.2026.15:55
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Vlada Srbije sprema mere za rast BDP-a - industrija, investicije i poljoprivreda u fokusu
Editorial/Nenad Nedomacki/shutterstock.com
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Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut predsedavao je sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), na kojoj su analizirani najvažniji ekonomski pokazatelji i mogućnosti za dalje jačanje domaće privrede, piše Tanjug.

Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, država će nastaviti da sprovodi mere usmerene na očuvanje makroekonomske stabilnosti, povećanje industrijske proizvodnje, privlačenje novih investicija i unapređenje konkurentnosti domaćih kompanija.

Poseban fokus biće na održivom ekonomskom rastu i merama koje bi trebalo da doprinesu poboljšanju životnog standarda građana.

Industrija i proizvodnja među glavnim prioritetima

Na sednici Saveta analizirano je trenutno stanje u industrijskoj proizvodnji, kao i ključni makroekonomski pokazatelji.

Posebna pažnja posvećena je sektorima:

  • energetike,
  • prerađivačke industrije,
  • domaće proizvodnje,
  • izvozne konkurentnosti.

Cilj je da se dodatno podstakne rast kroz jačanje proizvodnih kapaciteta i stvaranje uslova za veći razvoj domaćih kompanija.

Više ulaganja i bolji poslovni ambijent

Članovi Saveta razmatrali su i stanje stranih direktnih investicija u Srbiji, kao i mogućnosti za njihovo dalje povećanje.

Prema navodima Vlade, jedan od prioriteta ostaje unapređenje poslovnog okruženja i stvaranje uslova koji bi privukli nove investitore.

Fokus je na:

  • povećanju investicione aktivnosti,
  • otvaranju novih radnih mesta,
  • razvoju industrije,
  • jačanju konkurentnosti domaće privrede.

Poljoprivreda i stočarstvo pred izazovima

Na sastanku je analizirano i stanje u poljoprivrednom sektoru, posebno problemi u stočarstvu.

Posebna pažnja posvećena je merama za suzbijanje afričke kuge svinja, bolesti koja predstavlja jedan od najvećih izazova za proizvođače svinja.

Razmatrano je i unapređenje kvaliteta i obuhvata podataka iz oblasti poljoprivrede, što bi trebalo da omogući preciznije planiranje i efikasnije sprovođenje agrarne politike.

Cilj je stabilan ekonomski rast

Vlada Srbije poručila je da će nastavak ekonomskih mera biti usmeren ka stabilnom rastu BDP-a, jačanju domaće proizvodnje i stvaranju boljih uslova za privredu.

Kako se navodi, kombinacija ulaganja u industriju, privlačenja investicija i podrške poljoprivredi trebalo bi da bude osnova za dalji razvoj ekonomije Srbije.

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Vlada Srbije Industrija BDP

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