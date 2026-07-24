Objavljeni novi podaci o platama u Srbiji

Prosečna neto zarada u Srbiji za maj iznosila je 118.398 dinara, dok je prosečna bruto zarada, koja uključuje poreze i doprinose, dostigla 163.470 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Ipak, prosečna plata ne pokazuje u potpunosti realnu sliku primanja građana. Važan pokazatelj je i medijalna zarada, koja je u maju iznosila 93.277 dinara. To znači da je polovina zaposlenih primila manje od tog iznosa, dok je druga polovina imala veća primanja.

Plate u Srbiji nastavile rast

Prema podacima RZS-a, prosečne zarade nastavile su da rastu tokom ove godine. U periodu od januara do maja 2026. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, rast bruto zarada iznosio je 11,1 odsto nominalno, odnosno 8,0 odsto kada se uračuna uticaj inflacije.

Istovremeno, prosečna neto zarada porasla je 11,3 odsto nominalno, dok je realni rast iznosio 8,2 odsto.

Kada se porede podaci za maj 2026. godine sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada bila je veća za 9,8 odsto nominalno, odnosno za 6,1 odsto realno. Prosečna neto plata porasla je 9,9 odsto nominalno, dok je realni rast iznosio 6,2 odsto.

Prosečna plata ne znači da većina zaposlenih prima taj iznos

Stručnjaci često ukazuju da je za razumevanje životnog standarda važnije pratiti medijalnu zaradu, jer prosečna vrednost može biti podignuta visokim primanjima manjeg broja zaposlenih.

Podatak da je medijalna plata u maju iznosila 93.277 dinara pokazuje da značajan broj radnika i dalje prima iznose niže od prosečne zarade od 118.398 dinara.

Najnoviji podaci RZS-a pokazuju da zarade u Srbiji nastavljaju da rastu, ali i da razlika između prosečne i medijalne plate ostaje važan pokazatelj stvarne finansijske slike zaposlenih.

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