Međutim, mnogi građani nisu svesni da jedna rečenica izgovorena tokom ostavinskog postupka može imati velike pravne posledice.

Zašto ljudi odustaju od svog dela nasledstva

U mnogim porodicama u Srbiji postoji praksa da jedan naslednik ostane u porodičnoj kući, dok se drugi odreknu svog dela kako bi imovina ostala celina.

Posebno je to bilo izraženo u manjim sredinama, gde se često smatralo da onaj ko je ostao da živi sa roditeljima, brinuo o njima i održavao domaćinstvo treba da dobije kuću ili imanje.

Mnogi naslednici tada kažu da im nije važan novac, već da žele da sačuvaju mir u porodici.

"Brat je ostao sa roditeljima, ulagao u kuću i normalno je da njemu pripadne", jedna je od čestih rečenica koja se može čuti tokom ostavinskih rasprava.

Ipak, ono što mnogi zaboravljaju jeste da nasledni deo često može vredeti desetine hiljada evra.

Nije isto odreći se nasledstva i ustupiti ga drugome

Prema Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije, naslednik može da se odrekne nasledstva davanjem izjave pred sudom, odnosno u praksi pred javnim beležnikom tokom ostavinskog postupka.

Kada se neko odrekne nasledstva, smatra se kao da nikada nije ni bio naslednik.

Međutim, postoji važna razlika kada građanin kaže: "Odričem se nasledstva u korist brata, sestre ili drugog naslednika."

Takva izjava se pravno ne tretira kao klasično odricanje, već kao prijem nasledstva i ustupanje naslednog dela drugom nasledniku. Na taj odnos primenjuju se pravila o poklonu.

Upravo zbog toga stručnjaci upozoravaju građane da pažljivo pročitaju šta potpisuju tokom ostavinskog postupka.

Nasledstvo se često prepušta zbog ljubavi, ali i porodičnog pritiska

Razlozi zbog kojih se ljudi odriču svog dela nasledstva uglavnom su emotivne prirode.

Neko želi da pomogne bratu koji nema rešeno stambeno pitanje, neko smatra da je sestra više brinula o roditeljima, a neko jednostavno ne želi porodični sukob zbog podele imovine.

Često se dešava i da naslednici izbegavaju komplikacije oko prodaje kuće, zemlje ili stana, pa odluče da jedan član porodice preuzme sve.

Ipak, pravnici savetuju da odluka ne treba da bude doneta olako, jer ono što danas izgleda kao porodični dogovor sutra može imati veliku finansijsku vrednost.

"Nisam želeo svađu, pa sam se odrekao": Odluke koje menjaju život

Mnogi ljudi tek godinama kasnije shvate koliku vrednost su imali njihov nasledni deo.

Porodična kuća koja je nekada delovala kao stara nekretnina može danas vredeti mnogo više, posebno u gradovima i atraktivnim područjima. Isto važi i za zemljište koje vremenom dobija na vrednosti.

Zbog toga stručnjaci savetuju da naslednici pre donošenja odluke dobro razumeju svoja prava i posledice izjave koju daju.

Jer nasledstvo nije samo pitanje imovine - ono često nosi i porodične odnose, emocije i odluke koje mogu obeležiti ceo život.

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