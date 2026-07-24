Pomoćnik direktora Puteva Srbije Miodrag Poledica istakao je značaj izgradnje auto-puta od Sremske Rače do Kuzmina, koji će povezati Srbiju sa Bosnom i Hercegovinom i najavio da će u narednih nekoliko meseci trasa biti završena.

"Najznačajniji objekat na trasi je novi most preko Save koji je izgrađen u punom profilu auto-puta, kao i zajednički integrisani granični prelaz koji će značajno smanjiti vreme čekanja na graničnim prelazima za putnička i teretna vozila", dodao je on.

Poledica je ukazao i na značaj izgradnje Fruškogorskog i Moravskog koridora, brzih saobraćajnica, zatim obilaznica oko Kragujevca, Svilajnca, Valjeva, Užica, kao i petlji Batočina i Vranjska Banja.

"Koliko je važna izgradnja putne infrastrukture, toliko je bitno blagovremeno planiranje, odnosno projektovanje, koje prethodi izgradnji. Trenutno je u Srbiji deset velikih projekata u fazi projektovanja u dužini od preko 800 kilometara", naveo je Poledica.

Grade se koridori od velikog značaja - u planu još 800 kilometara novih saobraćajnica

On je najavio projektovanje nastavka obilaznice oko Beograda.

"Reč je o sektoru C obilaznice oko Beograda, jednom multimodalnom, autoputskom i železničkom koridoru, u dužini oko 31 kilometara", dodao je on.

Poledica je istakao završetak idejnog projekta brze saobraćajnice od Ostružnice do Obrenovca kojim će Obrenovački put biti proširen na četiri saobraćajne trake, istakavši značaj približavanja Obrenovca Beogradu i povezivanju auto-puta Miloš Veliki sa Beogradom.

"Svaki kilometar auto-puta ili brze saobraćajnice znači bezbedan put, skraćeno vreme putovanja, nove investicije. Gledajući kroz primere autoputa Miloš Veliki i Obilaznice oko Beograda, efekti u pogledu bezbednosti saobraćaja su neverovatni", kazao je Poledica, piše Tanjug.

On je naveo da se otvaranjem autoputa Miloš Veliki broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima na Ibarskoj magistrali smanjio za čak 40 odsto, a nakon završetka obilaznice oko Beograda za 20-30 odsto.

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