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Vozači, proverite pre odlaska na pumpu - objavljene nove cene goriva u Srbiji

Vozače u Srbiji od danas očekuju više cene goriva, pošto su i benzin i evrodizel poskupeli za po jedan dinar u odnosu na prethodnu sedmicu. 

Autor:  Nina Stojanović
10.07.2026.13:03
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Vozači, proverite pre odlaska na pumpu - objavljene nove cene goriva u Srbiji
Foto: Shutterstock / Quality Stock Arts
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Novi cenovnik, koji objavljuje Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, važi do 17. jula 2026. godine.

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela iznosi 220 dinara po litru, dok će se benzin BMB 95 prodavati po ceni od 196 dinara za litar.

Najnovije povećanje nastavak je trenda koji traje već nekoliko nedelja. Nakon kratkotrajnog pojeftinjenja krajem juna, usledila su tri uzastopna korigovanja cena naviše.

Od 19. do 26. juna evrodizel je koštao 217 dinara, dok je benzin BMB 95 iznosio 191 dinar po litru. Tada su oba derivata pojeftinila za po tri dinara.

Već naredne sedmice, od 26. juna do 3. jula, dizel je zadržao cenu od 217 dinara, dok je benzin poskupeo na 193 dinara, što je bio prvi signal da se pritisci sa svetskog tržišta ponovo prenose i na domaće pumpe.

Od 3. do 10. jula usledilo je novo povećanje – evrodizel je poskupeo na 219 dinara, a benzin na 195 dinara po litru.

Sada su obe vrste goriva skuplje za još jedan dinar, pa vozači od danas plaćaju 220 dinara za litar evrodizela i 196 dinara za litar benzina.

Zašto rastu cene goriva?

Glavni razlog novog talasa poskupljenja jeste rast cena sirove nafte na svetskom tržištu.

Geopolitičke tenzije na Bliskom istoku, neizvesnost oko globalnog snabdevanja i povećana nestabilnost na energetskim berzama podigli su cenu barela, što se direktno odražava i na maloprodajne cene goriva u Srbiji.

Istovremeno, država pokušava da ublaži rast cena privremenim smanjenjem akciza na gorivo.

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Vlada Srbije Srbija Cene goriva

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